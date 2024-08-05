Давно пора выбросить: эти предметы интерьера тянут беду и несчастье в дом

Фото из архива "Про Города"

В современном мире каждый стремится создать уют и гармонию в своем доме. Однако следует помнить, что некоторые предметы интерьера могут не только портить внешний вид помещения, но и привлекать негативную энергию. Рассмотрим, какие вещи стоит убрать, чтобы избежать бед и несчастий в доме. Сломанная мебель и техника Сломанные стулья, столы, лампы и бытовая техника не только портят внешний вид дома, но и привлекают негативную энергию, символизируя застой и неудачи. Их лучше выбросить или отремонтировать, заменив на новые или исправные.

Пустые бутылки и банки Оставленные на видных местах пустые бутылки и банки могут привлекать беду и несчастье, символизируя пустоту и отсутствие благополучия. Лучше сразу выбрасывать пустую тару или использовать ее для хранения чего-то полезного.

Старая и изношенная одежда

Давно не используемая старая и изношенная одежда может накапливать негативную энергию, символизируя прошлое и мешая новым возможностям. Проведите ревизию гардероба и избавьтесь от ненужных вещей.

Искусственные цветы

Пыльные и выцветшие искусственные цветы могут привлекать негативную энергию, символизируя застой и отсутствие жизни. Лучше заменить их на живые растения, которые приносят свежесть и позитивную энергию.

Старая посуда с трещинами и сколами

Посуда с трещинами и сколами символизирует разрушение и неудачи, привлекая негативную энергию и создавая ощущение дисгармонии в доме. Замените такую посуду на новую и целую.

Сломанные часы

Сломанные или остановившиеся часы символизируют застой и остановку времени, привлекая беду и несчастье. Лучше их починить или заменить на новые для поддержания гармонии и движения вперед.

Старая и ненужная бумага

Старые газеты, журналы, квитанции и другая ненужная бумага могут накапливать негативную энергию, символизируя беспорядок и хаос. Регулярно проводите уборку и избавляйтесь от ненужных бумаг.

Подарки от нежелательных людей

Подарки и сувениры от людей, с которыми у вас плохие отношения или которые вызывают негативные эмоции, могут привлекать беду и несчастье. Они несут в себе негативную энергию. Лучше избавьтесь от таких вещей и окружите себя предметами, которые приносят радость и позитив.

Старая и ненужная косметика

Старая и просроченная косметика не только бесполезна, но и может привлекать негативную энергию, символизируя застой и отсутствие заботы о себе. Проведите ревизию косметички и избавьтесь от ненужных средств.

Сломанные зеркала

Зеркала с трещинами или сколами могут привлекать беду и несчастье, символизируя разрушение и дисгармонию. Замените такие зеркала на новые и целые, чтобы в доме царила гармония и позитивная энергия.