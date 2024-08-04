Сыплю соль на корку апельсина — и получаю чудо-средство для дома: вот как работает — эффект до мурашек
- 11:05 4 августа
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- Служба новостей
Кожура цитрусовых часто отправляются в мусорку, и совершенно напрасно. Она может принести дому невероятную пользу.
Не секрет, что запах в жилище говорит многое о его хозяевах. Это первое, что невольно оценивает человек, войдя в дом. Каждая хозяйка желает, чтобы в доме витал едва уловимый аромат свежести.
Современные ароматизаторы воздуха — не выход из положения. Чаще всего их изготовляют из вредных синтетических веществ, которые могут иметь канцерогенный эффект. Гораздо лучше изготовить натуральный ароматизатор, который сделает атмосферу дома еще уютнее и не принесет здоровью никакого вреда.
Для этого нам понадобится 1 апельсин. Разрежьте его поперек на две половины и извлеките мякоть. Ее можно просто употребить в пищу. Нам понадобятся две получившиеся пустые «емкости» из кожуры.
В них необходимо засыпать соль — желательно крупную морскую. Соль — прекрасный сорбент. Он будет вытягивать из апельсина аромат и медленно выделять его в воздух в течение длительного времени, делятся хитростью эксперты telegra.ph.
Дом будет наполнен восхитительным ароматом цитруса — одним из запахов, который применятся в ароматерапии для снятия стресса, повышения настроения, имеет бодрящий эффект и обеспечивает прилив сил. В то же время цитрусовые нотки снимают напряжение, оказывают расслабляющее действие. Они неизменно ассоциируются с оптимизмом, пишет hibiny.ru.