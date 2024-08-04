Сыплю соль на корку апельсина — и получаю чудо-средство для дома: вот как работает — эффект до мурашек

Кожура цитрусовых часто отправляются в мусорку, и совершенно напрасно. Она может принести дому невероятную пользу. Не секрет, что запах в жилище говорит многое о его хозяевах. Это первое, что невольно оценивает человек, войдя в дом. Каждая хозяйка желает, чтобы в доме витал едва уловимый аромат свежести.

Современные ароматизаторы воздуха — не выход из положения. Чаще всего их изготовляют из вредных синтетических веществ, которые могут иметь канцерогенный эффект. Гораздо лучше изготовить натуральный ароматизатор, который сделает атмосферу дома еще уютнее и не принесет здоровью никакого вреда.

Для этого нам понадобится 1 апельсин. Разрежьте его поперек на две половины и извлеките мякоть. Ее можно просто употребить в пищу. Нам понадобятся две получившиеся пустые «емкости» из кожуры.

В них необходимо засыпать соль — желательно крупную морскую. Соль — прекрасный сорбент. Он будет вытягивать из апельсина аромат и медленно выделять его в воздух в течение длительного времени, делятся хитростью эксперты telegra.ph.