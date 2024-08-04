Замачиваю полотенца в этом — и словно новый текстиль купила: безнадёжные пятна уйдут в небытие — от ткани веет свежестью

Кухонные полотенца весьма быстро загрязняются, при этом справиться с пятнами, неприятным запахом на текстиле сложнее, чем кажется. В большинстве случаев не спасает даже обычная стирка с добавлением большого количества стирального порошка.



Однако не спешите избавляться от любимых полотенец, ведь их ещё можно сделать чистыми благодаря особому средству. Оно пользовалось высокой популярностью ещё в Советском Союзе, однако сейчас про него стали почему-то забывать.

Наполните кастрюлю 10 литрами воды, доведите до кипения, далее добавьте 3 столовые ложки любого отбеливателя, 2 столовые ложки уксуса и 2 столовые ложки подсолнечного масла. Аккуратно размешайте жидкость, после чего погрузите в нее полотенца, информирует эксперт Марина Жукова.