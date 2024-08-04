Замачиваю полотенца в этом — и словно новый текстиль купила: безнадёжные пятна уйдут в небытие — от ткани веет свежестью
- 11:04 4 августа
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- Служба новостей
Кухонные полотенца весьма быстро загрязняются, при этом справиться с пятнами, неприятным запахом на текстиле сложнее, чем кажется. В большинстве случаев не спасает даже обычная стирка с добавлением большого количества стирального порошка.
Однако не спешите избавляться от любимых полотенец, ведь их ещё можно сделать чистыми благодаря особому средству. Оно пользовалось высокой популярностью ещё в Советском Союзе, однако сейчас про него стали почему-то забывать.
Наполните кастрюлю 10 литрами воды, доведите до кипения, далее добавьте 3 столовые ложки любого отбеливателя, 2 столовые ложки уксуса и 2 столовые ложки подсолнечного масла. Аккуратно размешайте жидкость, после чего погрузите в нее полотенца, информирует эксперт Марина Жукова.
Выключите огонь, закройте кастрюлю крышкой и оставьте в таком виде на ночь. Уже утром кухонный текстиль следует извлечь из посуды, постирать привычным образом. Именно в этот момент вы заметите, что на полотенцах не осталось никаких пятен.
Такое средство справляется даже с безнадёжными загрязнениями, поэтому любые полотенца станут чистыми. Стоит отметить, что метод подходит для светлого текстиля, который не имеет узоров, изображений, пишет портал hibiny.ru.