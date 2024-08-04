Подмешала 2 ложки в воду, и герань — просто «живчик»: цветоносы выдает букетами — кустик наряднее с каждым днем
- 07:15 4 августа
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- Служба новостей
Пеларгония комнатная (в народе — просто герань) — красивое растение с пышными цветами и пахучими листьями. Каждая хозяйка желает увидеть на своем подоконнике пышущий здоровьем, яркий цветок.
Если ваша герань не радует вас обилием соцветий, ее можно подпитать натуральным удобрением, к которым она очень отзывчива. Далеко ходить не нужно: все необходимое есть на кухне.
Агроном и заядлый цветовод Ксения Давыдова рассказала «Хибинам», что мощную подкормку для герани можно сделать из картофельных очисток. Эта дармовая, но действенная подкормка насытит почву калием, фосфором, магнием и бором, которые необходимы цветку для роста и развития. А крахмал в составе картофельной кожуры сделает почву более рыхлой и воздухопроницаемой.
Для приготовления удобрения кожуру от четырех средних картофелин высушите на солнце, после чего измельчите их в блендере. У вас получится ценный порошок темного цвета.
Возьмите 2 столовые ложки порошка и размешайте их в 1 литре воды. Поливайте растение 1 раз в 2 недели — и герань преобразится на глазах. Уйдет пожелтение листьев, они станут ярче, зеленее, перестанут опадать. Не заставят себя долго ждать и новые цветоносы, сообщает www.hibiny.ru.