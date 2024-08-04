Не сорняк, а золото — никогда его не выбрасываю: вредителей как ветром сдувает, с одной грядки собираю горы урожая
- 07:13 4 августа
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- Служба новостей
Дачникам разъяснили, почему ни в коем случае не следует выбрасывать скошенную сорную траву со своего участка. Особенно полынь. Она сэкономит кучу времени и сил. Урожай будет рекордным.
Опытный агроном Петр Ломонос рассказал, что скошенной травой нужно мульчировать корни деревьев, кустарников и овощей. Ведь под слоем мульчи корни не высыхают, а сорняки не растут. В результате растения можно реже поливать, а полоть траву и вовсе больше не придется.
Эксперт подчеркнул, что мульчировать корни важно правильно. Для этого необходимо измельчить траву на куски примерно по 15 сантиметров. Особое внимание следует уделить полыни. Это не сорняк, а золото. Ее важно уложить первым слоем. В результате под мульчей не заведутся вредители.
После нужно набросать траву слоем в 5−7 сантиметров. Со временем часть травы перегниет и станет отличной подкормкой для растений. Урожай приятно удивит.
Справка: Важно знать о случаях, когда мульчирование приносит вред, а не пользу. Например, если частички мульчи слипаются и начинают плохо пропускать воздух и воду. Это очень часто случается с древесными опилками и частицами коры нехвойных деревьев. Если слой мульчи слишком толстый, то замедляется рост растений, что также негативно отражается на урожае, пишет hibiny.ru.