Не сорняк, а золото — никогда его не выбрасываю: вредителей как ветром сдувает, с одной грядки собираю горы урожая

Дачникам разъяснили, почему ни в коем случае не следует выбрасывать скошенную сорную траву со своего участка. Особенно полынь. Она сэкономит кучу времени и сил. Урожай будет рекордным.

Опытный агроном Петр Ломонос рассказал, что скошенной травой нужно мульчировать корни деревьев, кустарников и овощей. Ведь под слоем мульчи корни не высыхают, а сорняки не растут. В результате растения можно реже поливать, а полоть траву и вовсе больше не придется.