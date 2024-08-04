На заправках Сыктывкара 95-й бензин подорожал больше всех остальных марок

Фото редакции

За последний месяц на заправках Сыктывкара заметно подорожал бензин, причем наиболее значительный рост цен наблюдался на марку АИ-95. По данным Комистата, который еженедельно публикует информацию о потребительских ценах на нефтепродукты в различных городах Республики Коми, литр АИ-95 подорожал сразу на 3 рубля.

Мониторинг цен, опубликованный Комистатом по состоянию на 29 июля, показывает, что в июле 2024 года цены на бензин в Сыктывкаре менялись каждую неделю, в большинстве случаев увеличиваясь. В начале месяца бензин марки АИ-92 в среднем по городу стоил 47,73 рубля за литр. В течение месяца стоимость этого бензина выросла до 48,92 рубля, но к концу июля немного снизилась до 48,8 рубля за литр. Таким образом, общий рост составил 1,07 рубля.

Наиболее ощутимый рост цен зафиксирован на бензин марки АИ-95. В начале июля литр АИ-95 стоил в среднем 53,59 рубля, а к концу месяца его стоимость увеличилась до 56,65 рубля. Это означает, что цена поднялась на 3,06 рубля за литр, что вызвало обеспокоенность среди автовладельцев и потребителей в целом.

Кроме того, подорожал бензин марки АИ-98. Средняя цена на этот вид топлива за месяц повысилась на 1,4 рубля: с 70,58 рубля до 71,98 рубля за литр. Дизельное топливо также не осталось в стороне от роста цен. Литр дизеля в Сыктывкаре теперь стоит 65,95 рубля, что на 75 копеек больше по сравнению с началом месяца.

Комистат также публикует данные о ценах на нефтепродукты в других городах Республики Коми, таких как Ухта и Воркута. Однако в этих населенных пунктах динамика цен была менее заметной по сравнению с Сыктывкаром. Тем не менее, общий тренд на подорожание бензина наблюдается по всей республике, что подтверждает необходимость анализа и контроля со стороны соответствующих органов.