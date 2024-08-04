В Сыктывкаре водитель грузовика отправил в кювет другой автомобиль

В Сыктывкаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Volkswagen New Beetle. По данным УГИБДД МВД по Республике Коми, авария случилась вчера, 2 августа, около 16:40.

Водитель грузовика при перестроении не заметил малолитражку, что, вероятно, произошло из-за нахождения легковушки в слепой зоне грузового автомобиля.