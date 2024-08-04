В Сыктывкаре водитель грузовика отправил в кювет другой автомобиль
- 10:00 4 августа
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- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывкаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Volkswagen New Beetle. По данным УГИБДД МВД по Республике Коми, авария случилась вчера, 2 августа, около 16:40.
Водитель грузовика при перестроении не заметил малолитражку, что, вероятно, произошло из-за нахождения легковушки в слепой зоне грузового автомобиля.
Мужчина 1975 года рождения, управлявший грузовиком Volvo, двигался по улице Трактовая со стороны улицы Трудовой в направлении улицы Ухтинской. На участке дороги напротив дома No25 по улице Трактовая при перестроении в правую полосу он не учел боковой интервал до двигающегося в попутном направлении автомобиля. В результате этого произошло столкновение с Volkswagen New Beetle, за рулем которого находилась женщина 1970 года рождения.
После столкновения легковой автомобиль Volkswagen наехал на пешеходное ограждение и съехал в кювет. Водитель Volkswagen, женщина 1970 года рождения, получила ушиб грудной клетки и острую реакцию на стресс. Однако, несмотря на травмы, она не была госпитализирована.
Водитель грузовика Volvo за последние 12 месяцев дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Стаж вождения у мужчины с 1992 года, что говорит о значительном опыте за рулем. Однако даже опытные водители не застрахованы от ошибок, особенно когда речь идет о слепых зонах и перестроениях на дорогах.