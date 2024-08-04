Житель Коми лишился более 370 000 рублей в попытке продлить сотовый договор

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В Отдел МВД России по г. Ухте обратился местный житель 1972 года рождения, сообщив о том, что злоумышленники обманным путем похитили у него личные накопления. Как информирует пресс-служба МВД по Республике Коми, данный инцидент стал очередным примером тщательно спланированной мошеннической схемы.

Все началось с телефонного звонка от незнакомого мужчины, который представился специалистом по работе с клиентами одного из операторов сотовой связи. Лжеспециалист сообщил потерпевшему, что срок его пользовательского соглашения с компанией истекает, и предложил продлить договор дистанционно. Для этого он попросил ухтинца сообщить код из СМС-уведомления.

После того, как мужчина сообщил запрашиваемые цифры, ему вновь позвонили. На этот раз на другом конце провода оказался якобы сотрудник банка, который заявил, что злоумышленники получили доступ к онлайн-приложению банка жертвы и пытаются похитить его накопления. Лжесотрудник безопасности убедил потерпевшего, что для предотвращения кражи ему необходимо перевести все имеющиеся сбережения на так называемый "резервный счет".

Введенный в заблуждение горожанин перечислил на указанные мошенником реквизиты более 374 тысяч рублей. Лишь после этого он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы ведут расследование, направленное на установление личности и местонахождения злоумышленников. В рамках дела проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, включающий анализ телефонных звонков, отслеживание движения средств и другие следственные действия.

Пресс-служба МВД по Республике Коми вновь напоминает гражданам о необходимости быть предельно осторожными при общении с неизвестными лицами, представляющимися сотрудниками банков или иных организаций. Никогда не следует сообщать посторонним лицам свои персональные данные, коды из СМС-уведомлений или реквизиты банковских карт. В случае получения подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться в банк или полицию для проверки информации.