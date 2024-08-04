Синоптики рассказали о погоде в Коми на сегодня

По информации Коми ЦГМС, в республике ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. На северо-востоке региона ночью местами возможен сильный дождь, а в дневное время грозы распространятся по всей территории.

Ситуация в Воркутинском районе обещает быть несколько более благоприятной. Осадков здесь ожидается значительно меньше, а в некоторых районах они вовсе не прогнозируются. Однако ночами и утром стоит быть готовыми к туманам, которые могут осложнить видимость на дорогах.