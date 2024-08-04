Синоптики рассказали о погоде в Коми на сегодня
- 06:30 4 августа
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- Дмитрий Толстенёв
По информации Коми ЦГМС, в республике ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. На северо-востоке региона ночью местами возможен сильный дождь, а в дневное время грозы распространятся по всей территории.
Ситуация в Воркутинском районе обещает быть несколько более благоприятной. Осадков здесь ожидается значительно меньше, а в некоторых районах они вовсе не прогнозируются. Однако ночами и утром стоит быть готовыми к туманам, которые могут осложнить видимость на дорогах.
На крайнем севере республики прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с в дневное время. В центральной и южной частях республики ожидается ветер северной четверти со скоростью 3-8 м/с, при грозах порывы могут достигать 15-17 м/с.
В Сыктывкаре погода 4 августа также будет переменчивой. Горожанам стоит быть готовыми к кратковременному дождю и возможным грозам. Ветер северный, скоростью 2-7 м/с, днем его порывы могут достигать 14 м/с. Температурные показатели ночью составят +14...+16 градусов, а днем потеплеет до +20...+22 градусов Цельсия.
Температура воздуха ночью в республике будет колебаться от +13 до +18 градусов Цельсия, хотя в некоторых северных районах возможно похолодание до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов, на севере республики температура будет несколько ниже, ожидается +13...+18 градусов Цельсия.
Коми ЦГМС предупреждает о возможных опасных погодных явлениях, таких как грозы и сильные дожди. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, особенно в условиях плохой видимости из-за тумана и дождя. Порывистый ветер может стать причиной падения веток деревьев и других объектов, поэтому следует избегать парковки автомобилей под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
Жителям и гостям республики следует подготовиться к непогоде: иметь при себе зонты и дождевики, а также учитывать прогноз погоды при планировании выездов на природу и других мероприятий на открытом воздухе. Особенно важно быть внимательными на дорогах, так как погодные условия могут резко измениться, создавая опасные ситуации.