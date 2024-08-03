В Сыктывкаре снесут 10 самовольно установленных гаражей

Фото из сервиса «Google Панорамы»

Они расположены в разных частях города, некоторые — возле снесенных деревянных домов. Департамент финансов администрации Сыктывкара разместил на сайте госзакупок аукцион на снос самовольно размещенных объектов (гаражей) с участков, находящихся в составе муниципальных земель или земель, право на которые не разграничено. На это планируется потратить 219,5 тысячи рублей — такова начальная цена аукциона. Торги состоятся 12 августа, выполнить работу надо до начала октября этого года.

В техзадании перечислено 10 гаражей. Первые два расположены в районе дома №5/2 по улице Пушкина. Еще два находятся вдоль теплотрассы у дома №45 по улице 28-й Невельской дивизии. У гаража возле дома №12 по улице Домны Каликовой обвалилась крыша и стены — это все тоже требуется убрать. Разберут два гаража рядом с домом №469 по улице Тентюковской.

В Лесозаводе в прошлом году снесли дом №100 по улице Северной. Но рядом с ним остался ничейный и полуразрушенный гараж. Уберут гараж у дома №26 по улице Оплеснина, который тоже снесли.

На пересечении улиц Кирова и Кутузова расположено несколько гаражей, но решено ликвидировать тот, на котором есть надпись «232323».