Заготавливаю иван-чай так – и он получается наиболее вкусный: вот в чем сила, брат

Пришло время сбора и заготовки иван-чая, или кипрея узколистного. Не случайно, чай из его листьев – очень популярный напиток, ведь он обладает ароматным вкусом и массой полезных свойств, о которых вы легко узнаете, пишет kubnews.ru. Кстати, спрос на него очень высокий, и РФ становится лидером производства традиционного русского чая в мире. И так, не отстаем от экспортеров, и приступаем к его сбору и заготовке в домашних условиях.

чтобы сохранить в нем все полезные вещества, нужно правильно собрать и обработать листья. Лучше сбор делать ранним утром, когда роса уже высохла, но солнце ещё не успело пригреть. Собирайте только верхние листья, они самые молодые и полезные.

После листья нужно немного подвялить. Для этого разложите их тонким слоем на чистой поверхности и оставьте на несколько часов. Листья должны стать мягкими и слегка вялыми.

Затем начните процесс ферментации. Для этого сложите листья в миску и начните их мять руками до тех пор, пока они не станут тёмно-зелёными и не начнут выделять сок. После этого переложите листья в стеклянную банку или другую ёмкость с крышкой и оставьте на сутки при комнатной температуре.

По истечении суток выньте листья из банки и разложите их на противень или другую плоскую поверхность для сушки. Сушить листья можно как в духовке, так и естественным путём — на солнце или в тени. Если использовать зажаривание, чай получается наиболее вкусным. После того как листья полностью высохнут, их можно использовать для приготовления чая.