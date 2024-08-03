Жительница Княжпогостского района получила полмиллиона рублей за ошибки врачей
- 19:01 3 августа
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- Служба новостей
Судебно-медицинская экспертиза установила, что при лечении ее матери был неправильно установлен диагноз и не были проведены все необходимые обследования.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Коми, жительница республики обратилась в суд с иском к Княжпогостской центральной районной больнице о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
В обоснование требований она указала, что в больнице умерла ее мать, смерть которой, по ее мнению, произошла вследствие допущенных лечебным учреждением дефектов оказания медицинской помощи.
При обращении женщины в княжпогостский отдел регионального управления Следственного комитета России была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Эксперты заключили, что при оказании медицинской помощи были выявлены дефекты обследования и диагностики на амбулаторно-поликлиническом и стационарном этапах: был неправильно установлен диагноз, не было проведено обследование в полном объеме, не был собран анамнез.
Как указал суд, ухудшение состояния здоровья человека вследствие ненадлежащего оказания ему медицинской помощи, в том числе по причине дефектов, причиняет страдания, то есть причиняет вред как самому пациенту, так и его родственникам. Поскольку медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом, суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда.
При определении размера компенсации суд учел степень и форму вины ответчика (выявленные дефекты оказания помощи не явились прямой причиной смерти), характер родственных отношений, степень переживаний, финансовое положение больницы. Судья решил, что заявленная сумма носит действительно компенсационный характер, соответствует принципу разумности и справедливости, балансу интересов обеих сторон и не приводит к неосновательному обогащению женщины.
Таким образом, суд обязал лечебное учреждение выплатить женщине 500 тысяч рублей. Решение в законную силу пока не вступило, пишет БНК.