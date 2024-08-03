Жительница Княжпогостского района получила полмиллиона рублей за ошибки врачей

Судебно-медицинская экспертиза установила, что при лечении ее матери был неправильно установлен диагноз и не были проведены все необходимые обследования.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Коми, жительница республики обратилась в суд с иском к Княжпогостской центральной районной больнице о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.