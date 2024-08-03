Ретроградный Меркурий превратит жизнь трех знаков в сказку: Глоба раскрыла, кто сорвет джекпот удачи

Ретроградный Меркурий, известный своей неоднозначной репутацией, может стать источником неожиданных возможностей для некоторых знаков зодиака. Вопреки распространенному мнению о негативном влиянии этого астрономического явления, известный астролог Тамара Глоба предсказывает благоприятный период для трех знаков.

Представители знака Рыбы могут ожидать всплеск удачи с начала августа. Этот период обещает быть особенно плодотворным в финансовой сфере и карьерном росте. Однако звезды советуют проявлять осторожность и не поддаваться на сомнительные предложения. Близкие люди станут надежной опорой и источником мудрых советов, помогая избежать возможных ошибок.