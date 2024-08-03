Коми получит 3,3 миллиарда рублей на покупку лекарств льготникам
- 17:30 3 августа
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- Служба новостей
В 2024 году Республика Коми планирует выделить 3,3 миллиарда рублей на обеспечение льготников лекарственными препаратами. Из этой суммы 2,8 миллиарда рублей будет выделено из регионального бюджета, а оставшиеся 500 миллионов рублей поступят из федерального бюджета. О данном решении сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Татьяна Марунич на заседании правительства республики, которое прошло под председательством первого заместителя председателя Правительства Коми Эльмиры Ахмеевой.
На 1 июля текущего года более 72 тысяч льготников в Коми, как региональных, так и федеральных, воспользовались правом на получение лекарственных препаратов по медицинским показаниям. Татьяна Марунич отметила, что норматив финансовых затрат на одного федерального льготника в 2024 году составляет 1211,3 рублей в месяц, в то время как фактическая среднемесячная стоимость обеспечения одного льготника значительно выше — 2231,0 рублей. Эта разница создает дополнительную нагрузку на республиканский бюджет.
Чтобы смягчить это бремя, Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит федеральные закупки, обеспечивающие пациентов с высокозатратными нозологиями. На 1 июля текущего года пациенты в регионе были обеспечены лекарственными препаратами в соответствии с потребностями благодаря усилиям республиканского правительства, направленным на стабилизацию ситуации с обеспечением лекарствами.
Татьяна Марунич подчеркнула, что правительство Коми делает все возможное для обеспечения доступного льготного лекарственного обеспечения населения. Благодаря принятым комплексным мерам удалось стабилизировать ситуацию и улучшить доступность лекарственных препаратов для льготников. Одним из ключевых факторов стабилизации стало сохранение права на получение набора социальных услуг в соответствии с федеральным законом No 178-ФЗ. Это позволило ослабить нагрузку на региональный бюджет и перераспределить средства более эффективно.
Особое внимание будет уделено информированию населения о возможностях возврата и сохранения права на получение набора социальных услуг. Эта мера направлена на повышение осведомленности граждан о их правах и возможностях, связанных с льготным обеспечением лекарствами. Информирование населения поможет гражданам сделать осознанный выбор в пользу сохранения социальных услуг, что в свою очередь позволит оптимизировать расходы регионального бюджета.