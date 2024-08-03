Коми получит 3,3 миллиарда рублей на покупку лекарств льготникам

В 2024 году Республика Коми планирует выделить 3,3 миллиарда рублей на обеспечение льготников лекарственными препаратами. Из этой суммы 2,8 миллиарда рублей будет выделено из регионального бюджета, а оставшиеся 500 миллионов рублей поступят из федерального бюджета. О данном решении сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Татьяна Марунич на заседании правительства республики, которое прошло под председательством первого заместителя председателя Правительства Коми Эльмиры Ахмеевой.

На 1 июля текущего года более 72 тысяч льготников в Коми, как региональных, так и федеральных, воспользовались правом на получение лекарственных препаратов по медицинским показаниям. Татьяна Марунич отметила, что норматив финансовых затрат на одного федерального льготника в 2024 году составляет 1211,3 рублей в месяц, в то время как фактическая среднемесячная стоимость обеспечения одного льготника значительно выше — 2231,0 рублей. Эта разница создает дополнительную нагрузку на республиканский бюджет.