Растительность Сыктывкара: кто и зачем обрабатывает
- 22:00 1 августа
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- Дарья Шучалина
Сыктывкарцы обратились в «Про Город» с сигналами о том, что некие люди в спецформе чем-то опрыскивают зелень в разных частях города из шлангов. Связана ли странная процедура с какой-то эпидемией или иными санитарными проблемами в столице Коми?
Наша редакция обратилась за пояснениями в профильное муниципальное предприятие – «Жилкмосервис». Там наших читателей успокоили. Речь о плановых работах по обработке растительности на территории Сыктывкара.
- Наши бригады завершили второй этап акарицидной обработки мест массового посещения людей. В частности, этими работами охвачены: три парка - Строитель, имени Кирова и Мичурина, скверы перед ТЦ Детский мир и театром драмы, зона у центрального бассейна, Стефановская и Театральная площади, а также участки с озеленением у мемориала Вечный огонь, Братской могилы 14 красноармейцев.
В пригородах работы проведены на территориях поселков Верхняя Максаковка и местечка Лесозавод.
Напомним, акарицидная обработка – это комплекс истребительных мероприятий по уничтожению клещей. В первую очередь, процедура направлена на истребление группы иксодовых паразитов – они являются наиболее распространенными переносчиками ряда серьезных заболеваний. Таких, как: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой Лайм-боррелиоз, сыпной тиф, возвратный клещевой тиф, геморрагическая лихорадка, Ку-лихорадка, туляремия и другие, способные разрастись в эпидемии в случае несоблюдения правил безопасности.
Первые несколько дней обработанную растительность лучше не нюхать и не касаться руками. А также – не срывать. Однако последнее недопустимо с учетом правил благоустройства Сыктывкара: цветы на клумбах в общественных местах стоят денег, их кража в случае нахождения виновных грозит привлечением к административной ответственности, в том числе, к штрафам.