Растительность Сыктывкара: кто и зачем обрабатывает

Сыктывкарцы обратились в «Про Город» с сигналами о том, что некие люди в спецформе чем-то опрыскивают зелень в разных частях города из шлангов. Связана ли странная процедура с какой-то эпидемией или иными санитарными проблемами в столице Коми?

Наша редакция обратилась за пояснениями в профильное муниципальное предприятие – «Жилкмосервис». Там наших читателей успокоили. Речь о плановых работах по обработке растительности на территории Сыктывкара.