Транспортная реформа: реакция сыктывкарцев на изменения маршрутов

Сыктывкарцы сегодня первый день как воспользовались автобусами по новым маршрутам в рамках транспортной реформы, стартовавшей в нашем городе 1 августа.

Напомним, в основу изменений в сфере автобусных перевозок легли результаты исследования, заказанного администрацией муниципилета москвичам. За месяц до корректировки маршрутов мэр Владимир Голдин объявил о планах в своем ВК. Под его постом накопилось много вопросов от комментаторов, суть которых сводилась к тому, что люди ожидали обсуждения реформы с ними, как с пассажирами.

Также сыктывкарцы написали Главе Коми, попросив Владимира Уйба заступиться за них. Руководитель региона в своем ТГ потребовал от градоначальника сначала обеспечить масштабные обсуждения планируемых изменений с населением и только затем внедрять реформу, причем непременно с учетом пожеланий народа.

После этого подчиненные руководителя администрации провели встречи с жителями разных кварталов муниципалитета и приняли во внимание ряд их рекомендаций. Хотя, конечно, абсолютно все высказаться не успели, поскольку в летний период многие находятся на дачах либо в отпусках за пределами столицы Коми.

В результате с сегодняшнего дня автобусы стали ездить по-новому. Те пассажиры, которые с непривычки не сориентировались в новых схемах, запустили онлайн-петицию, которая, в случае подписания в виртуальном режиме десятью тысячами человек, будет направлена адресату – главе Сыктывкара.

«Сейчас, такие остановки, как «Рынок» и вся центральная улица останутся без автобуса №54, который заезжает вглубь Эжвинского района, - высказали в петиции свои пожелания горожане.

И напомнили, что в Сыктывкаре и в Эжвинском районе всего три связующих маршрута: №18, №54 и №33а. – Маршрут №33а является частным, ходит редко и также не заезжает вглубь Эжвинского района. А сейчас, в связи с изменением маршрута автобуса №18 на №18м, почти повторяет маршрут №33а, такая же ситуация и с №54.

Также, люди с таких микрорайонов как «Рынок», «городской строитель» будут трудно добираться до остановки автобуса №54м. У людей будут частые пересадки и потеря времени. Придется тратить на проезд в разы больше, чем раньше.

В администрации «Про Городу» напомнили: «Реформа нацелена на расширение охвата общественным транспортом разных частей города и давно назревшей оптимизацией действующих маршрутов, частично дублировавших друг друга». Нам также в мэрии пояснили, что готовы учитывать мнения пассажиров с учетом внедрения новых схем. Но вместо петиций лучше направлять конкретные предложения в саму администрацию столицы Коми, где профильные специалисты отработают их. Причем совместно с Общественной палатой Коми – для максимальной прозрачности.

В ОП РК «Про Городу» подтвердили, что ведется совместный обмен данными с местными властями в рамках специально созданной тематической рабочей группы. В процесс также вовлечен общественный совет при администрации муниципалитета.

Кроме того общественники сами протестируют все новые маршруты, чтобы собрать обратную связь от пассажиров для шлифовки схем движения автобусов.

Между тем, один из позитивных аспектов реформы – в снижении цены проездного до 1400 рублей. Это меньше на 400 рублей, чем было. Как сегодня уже сообщал «Про Город» со ссылкой на Владимира Голдина, с завтрашнего дня - 2 августа – месячный абонемент по транспортной карте «Бур туй!» на безлимитный проезд в автобусах на территории города и Эжвы составит 1400 рублей (вместо прежних 1800 рублей) – на август, сентябрь и октябрь. Это ещё один стандарт качества, который внедрён на городском транспорте, поскольку, по словам Владимира Борисовича, «наша цель – сделать его единой системой, где услуга – это перемещение из точки А в точку Б с однократной оплатой в начале поездки».

Также мэр добавил, что по поручению Главы Коми мэрия ежедневно анализирует обращения от граждан, находясь в тесном контакте с региональным правительством, депутатами и общественниками. «Все вопросы решаем сообща!» - заверил мэр.



Новые схемы маршрутов, расписание движения автобусов есть на остановочных комплексах города, а также в салонах автобусов.