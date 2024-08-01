Сыктывкарцев "разводят" псевдо-представители ТВ-лотерей
- 17:15 1 августа
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- Дарья Шучалина
Жители столицы Коми стали получать на свои электронные почты письма от кибер-аферистов, придумавших новую схему обмана. В своих посланиях они сообщают о том, что человек якобы выиграл в «Русском лото» по когда-то купленному билету, и теперь его ждет выигрыш, причем в конкретной сумме – для большего убеждения не круглой…
Как сообщили «Про Городу» в Общественной палате Коми, в настоящее время мошенники все чаще используют рассылки по электронным почтам, тестируя на их владельцах новые схемы и программы, запускающие вирусы в гаджеты потенциальных «жертв».
Новая схема довольно проста: в письме с предложением забрать выигрыш размещается ссылка на сайт – якобы «Русского лото», на котором счастливому обладателю денежной суммы нужно заполнить недостающие сведения о себе.
- Мы еще раз напоминаем жителям Сыктывкара и всей Республики о том, что не следует кликать на сомнительные ссылки, ведущие на неизвестные вам сайты, поскольку заполнение там персональных данных может обернуться большими финансовыми проблемами, - отметили нашему изданию в ОП РК. – От оформления на ваше имя кредита до проникновения в ваши мобильные приложения банков, установленные в сотовом телефоне.
Кроме того, сам по себе переход с телефона, ноутбука или компьютера на сайт мошенников, вы можете «подцепить» коварный вирус, способный обнулить ваши логины и пароли к мобильным банковским приложениям, порталу Госуслуги и пр.
Помните: чтобы проверить, действительно ли ваш билет, если вы его покупали, оказался выигрышным, достаточно отсканировать куар-код на чеке, выданном вам в подтверждение оплаты, поскольку таковой ведет на реальный сайт организаторов лотереи. Там не требуется заполнять о себе никакой информации. На настоящем сайте вы можете сверить по номеру билет с теми, которые оказались счастливыми в том или ином выпуске. А выдача денег по лотерейным билетам производится в официальных пунктах, по некоторым – в отделениях «Почты России».
Сохраняйте бдительность и без открытия отправляйте сразу в «корзину» те электронные письма, которые вы не ждете. Особенно те, которые почта сама автоматически фильтрует как спам.