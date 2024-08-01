Сыктывкарцев "разводят" псевдо-представители ТВ-лотерей

Жители столицы Коми стали получать на свои электронные почты письма от кибер-аферистов, придумавших новую схему обмана. В своих посланиях они сообщают о том, что человек якобы выиграл в «Русском лото» по когда-то купленному билету, и теперь его ждет выигрыш, причем в конкретной сумме – для большего убеждения не круглой…

Как сообщили «Про Городу» в Общественной палате Коми, в настоящее время мошенники все чаще используют рассылки по электронным почтам, тестируя на их владельцах новые схемы и программы, запускающие вирусы в гаджеты потенциальных «жертв».

Новая схема довольно проста: в письме с предложением забрать выигрыш размещается ссылка на сайт – якобы «Русского лото», на котором счастливому обладателю денежной суммы нужно заполнить недостающие сведения о себе.