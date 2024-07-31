Гособвинитель потребовала в 57 раз увеличить штраф мэру Инты

В Верховном суде Республики Коми продолжается рассмотрение апелляционной жалобы по делу главы администрации Инты Владимира Киселева и руководителя местного управления ЖКХ Екатерины Гутовской. Решение предыдущего суда вызвало недовольство как у защиты, так и у прокуратуры. Об этом сообщает БНК.

Прокуратура считает наказание для Киселева слишком мягким. По словам государственного обвинителя, подсудимый не выражал раскаяния ни во время следствия, ни в суде, не предпринимал мер для компенсации причиненного ущерба и продолжал возлагать вину на свою подчиненную.