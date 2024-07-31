Гособвинитель потребовала в 57 раз увеличить штраф мэру Инты
- 23:20 31 июля
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- Елизавета Петрова
В Верховном суде Республики Коми продолжается рассмотрение апелляционной жалобы по делу главы администрации Инты Владимира Киселева и руководителя местного управления ЖКХ Екатерины Гутовской. Решение предыдущего суда вызвало недовольство как у защиты, так и у прокуратуры. Об этом сообщает БНК.
Прокуратура считает наказание для Киселева слишком мягким. По словам государственного обвинителя, подсудимый не выражал раскаяния ни во время следствия, ни в суде, не предпринимал мер для компенсации причиненного ущерба и продолжал возлагать вину на свою подчиненную.
Гособвинитель представила информацию о доходах главы администрации Инты за 2022 и 2023 годы, отметив, что эти суммы значительно превышают назначенный штраф. По мнению прокуратуры, размер штрафа должен составить более 14,3 миллиона рублей, в то время как городской суд Инты оштрафовал Киселева лишь на 250 тысяч рублей.
Адвокат Киселева утверждает, что в действиях его подзащитного нет состава преступления, а возбуждение уголовного дела было незаконным. Защита считает, что приговор был основан на показаниях лишь одного фигуранта — Екатерины Гутовской, которая якобы обвиняет Киселева ложно.
Юрист подчеркивает, что суд первой инстанции игнорировал показания свидетелей, указывавших на отсутствие каких-либо последствий, связанных с невыполнением муниципального контракта и признаков давления на Гутовскую со стороны Киселева. Также защита указала на нарушение правил при изъятии и исследовании образцов асфальта, который, по их мнению, был уложен качественно.
По просьбе адвоката к материалам дела добавлены документы, свидетельствующие о помощи Киселева участникам СВО и его высоком рейтинге среди глав муниципалитетов по итогам 2023 года.
Кроме того, суд одобрил ходатайство адвоката о запросе заверенного заключения строительно-технической экспертизы, проведенной по делу относительно подрядчика, укладывавшего спорный асфальт. Также было удовлетворено ходатайство прокурора о запросе дополнительной информации по делу.