Аттракционы и батуты: опасны ли для детей
- 20:15 31 июля
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- Дарья Шучалина
В столице Коми инспекторы одного из надзорных ведомств не поленились обойти игровые территории и проверили: не рискуют ли коммерсанты, установившие карусели, батуты и прочее оборудование, жизнями юных посетителей?
Основной фокус внимания, как и следовало ожидать, направлен на обследование самого крупного - Кировского парка. Там помогают провести активно досуг юным гостям три индивидуальных предпринимателя (у одного 2 надувных батута и батут типа Кузнечик, у другого - батут Кузнечик в детском парке, у третьего - механизированная карусель Тюбинграйд). А также – юрлицо, использующее надувной батут на стадионе рядом с пунктом проката.
- В ходе осмотров установлено, что в целом осмотренные аттракционы соответствуют требованиям безопасности. Операторам даны рекомендации по эксплуатации и выданы памятки, - рассказала «Про Городу» руководитель Службы Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева.
Нынешние результаты рейда стали следствием ранее проведенной проверки, в ходе которой инспекторы выявили нарушения обязательных требований, в том числе по приведению немеханизированных батутов в нормативное состояние для их госрегистрации (те, которые эксплуатируют двое из трех индивидуальных предпринимателей).
Также ранее была зафиксирована эксплуатация незарегистрированного аттракциона. В адрес хозяина было направлено предостережение. Дело в том, что использование незарегистрированных аттракционов является грубым нарушением требований безопасности.
Кроме того, в ходе прошлого рейда при осмотре развлекательного оборудования другого владельца выявлены недочеты, что не позволило ему на тот момент получить регистрационный знак.
На вопрос «Про Города», каким должен быть оператор аттракциона, Ольга Микушева пояснила: это ответственное лицо, которое не только осуществляет доступ посетителей на аттракцион, но и обеспечивает его эксплуатацию в соответствии с характеристиками и установленными требованиями безопасности. К оператору аттракциона предъявляется ряд требований: возраст - от 18 лет и старше; прохождение специальной подготовки, стажировки и аттестации; наличие удостоверения оператора аттракциона; яркая одежда, отличающая его от посетителей; наличие эффективных средств сигнализации (например, свистка) для привлечения внимания посетителей и зрителей.
- Требования к рабочему месту оператора аттракциона также четко определены. Рабочее место должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы обеспечивать простое и безопасное управление аттракционом. Оператор должен иметь свободный обзор всего аттракциона, - уточнила Ольга Михайловна. - На рабочем месте оператора должны быть размещены правила по обслуживанию аттракциона, таблички с требованиями о ежедневных проверках критичных компонентов и параметров аттракциона. Кроме того, обязательна аптечка, огнетушитель, ростомер, весы и анемометр.
Что касается документов, должны быть: свидетельство о госрегистрации аттракциона; регистрационный госзнак; правила обслуживания аттракциона; журнал учёта допуска аттракциона к эксплуатации (заполняется ежедневно).
- Управление одним оператором несколькими аттракционами не допускается, - добавила нам руководитель Службы. - В случае получения посетителем травмы по причине несоблюдения требований, оператор может быть привлечен к административной и даже уголовной ответственности.