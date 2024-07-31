Аттракционы и батуты: опасны ли для детей

В столице Коми инспекторы одного из надзорных ведомств не поленились обойти игровые территории и проверили: не рискуют ли коммерсанты, установившие карусели, батуты и прочее оборудование, жизнями юных посетителей?

Основной фокус внимания, как и следовало ожидать, направлен на обследование самого крупного - Кировского парка. Там помогают провести активно досуг юным гостям три индивидуальных предпринимателя (у одного 2 надувных батута и батут типа Кузнечик, у другого - батут Кузнечик в детском парке, у третьего - механизированная карусель Тюбинграйд). А также – юрлицо, использующее надувной батут на стадионе рядом с пунктом проката.

- В ходе осмотров установлено, что в целом осмотренные аттракционы соответствуют требованиям безопасности. Операторам даны рекомендации по эксплуатации и выданы памятки, - рассказала «Про Городу» руководитель Службы Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева.

Нынешние результаты рейда стали следствием ранее проведенной проверки, в ходе которой инспекторы выявили нарушения обязательных требований, в том числе по приведению немеханизированных батутов в нормативное состояние для их госрегистрации (те, которые эксплуатируют двое из трех индивидуальных предпринимателей).

Также ранее была зафиксирована эксплуатация незарегистрированного аттракциона. В адрес хозяина было направлено предостережение. Дело в том, что использование незарегистрированных аттракционов является грубым нарушением требований безопасности.

Кроме того, в ходе прошлого рейда при осмотре развлекательного оборудования другого владельца выявлены недочеты, что не позволило ему на тот момент получить регистрационный знак.

На вопрос «Про Города», каким должен быть оператор аттракциона, Ольга Микушева пояснила: это ответственное лицо, которое не только осуществляет доступ посетителей на аттракцион, но и обеспечивает его эксплуатацию в соответствии с характеристиками и установленными требованиями безопасности. К оператору аттракциона предъявляется ряд требований: возраст - от 18 лет и старше; прохождение специальной подготовки, стажировки и аттестации; наличие удостоверения оператора аттракциона; яркая одежда, отличающая его от посетителей; наличие эффективных средств сигнализации (например, свистка) для привлечения внимания посетителей и зрителей.