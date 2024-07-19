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В Печоре обнаружили тело мертвого мужчины, которого убили из-за кошки

В Печоре обнаружили тело мертвого мужчины, которого убили из-за кошкиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Печоре задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело на основании признаков преступления, описанных в ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

По информации ведомства, 17 июля этого года в одной из комнат общежития на улице Западной между 52-летней горожанкой и ее 54-летним сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина также нелестно высказался о кошке подозреваемой. И без того раздраженная женщина, резавшая корм для питомца, не сдержалась, накинулась на возлюбленного и нанесла ему как минимум два ножевых удара в область живота. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемую задержали, для нее инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, ранее горожанка уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью сожителя, однако дело было закрыто в суде из-за примирения сторон.

На месте происшествия выполнен осмотр, произведено медицинское освидетельствование, изъяты образцы для сравнительного исследования, назначены судебные экспертизы и ведутся опросы свидетелей инцидента.

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