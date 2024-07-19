В Печоре обнаружили тело мертвого мужчины, которого убили из-за кошки

В Печоре задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело на основании признаков преступления, описанных в ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

По информации ведомства, 17 июля этого года в одной из комнат общежития на улице Западной между 52-летней горожанкой и ее 54-летним сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина также нелестно высказался о кошке подозреваемой. И без того раздраженная женщина, резавшая корм для питомца, не сдержалась, накинулась на возлюбленного и нанесла ему как минимум два ножевых удара в область живота. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.