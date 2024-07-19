В Печоре обнаружили тело мертвого мужчины, которого убили из-за кошки
- 08:30 19 июля
- 16+
- Татьяна Зубова
В Печоре задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело на основании признаков преступления, описанных в ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).
По информации ведомства, 17 июля этого года в одной из комнат общежития на улице Западной между 52-летней горожанкой и ее 54-летним сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина также нелестно высказался о кошке подозреваемой. И без того раздраженная женщина, резавшая корм для питомца, не сдержалась, накинулась на возлюбленного и нанесла ему как минимум два ножевых удара в область живота. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Подозреваемую задержали, для нее инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, ранее горожанка уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью сожителя, однако дело было закрыто в суде из-за примирения сторон.
На месте происшествия выполнен осмотр, произведено медицинское освидетельствование, изъяты образцы для сравнительного исследования, назначены судебные экспертизы и ведутся опросы свидетелей инцидента.
Читайте также:
- На нас обрушатся грозы и дожди: неутешительный прогноз на ближайшие дни
- Их пропишут без согласия собственников: россиян, у которых есть квартира, ждет неприятный сюрприз
- Денежная лихорадка: астролог Василиса Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2024
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о жестких нормах с 1 августа