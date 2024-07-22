В Сыктывкаре временно изменились маршруты автобусов №125 и №127
- 22:45 22 июля
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- Екатерина Незлоба
В Сыктывкаре из-за ремонта на улице Малышева временно, до 26 июля включительно, изменились маршруты автобусов №125 и №127.
Новые схемы движения:
Автобус №125:
- В прямом направлении: ТЦ "Макси" - ул. Малышева - ул. Карла Маркса - ул. Интернациональная - ул. Первомайская - ТЦ "Макси".
- В обратном направлении: ТЦ "Макси" - ул. Первомайская - ул. Интернациональная - ул. Карла Маркса - ул. Малышева - ТЦ "Макси".
Автобус №127:
- В прямом направлении: ТЦ "Макси" - ул. Малышева - ул. Карла Маркса - ул. Интернациональная - ул. Первомайская - ул. Морозова - ул. Старый поселок - ул. Орджоникидзе - ул. Малышева - ТЦ "Макси".
- В обратном направлении: ТЦ "Макси" - ул. Малышева - ул. Орджоникидзе - ул. Старый поселок - ул. Морозова - ул. Первомайская - ул. Интернациональная - ул. Карла Маркса - ул. Малышева - ТЦ "Макси".
Ознакомиться с подробными схемами движения можно на сайте МБУ "Автомобильные перевозки" г. Сыктывкара.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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