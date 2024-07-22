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В Сыктывкаре временно изменились маршруты автобусов №125 и №127

В Сыктывкаре временно изменились маршруты автобусов №125 и №127

В Сыктывкаре из-за ремонта на улице Малышева временно, до 26 июля включительно, изменились маршруты автобусов №125 и №127.

Новые схемы движения:

Автобус №125:

  • В прямом направлении: ТЦ "Макси" - ул. Малышева - ул. Карла Маркса - ул. Интернациональная - ул. Первомайская - ТЦ "Макси".
  • В обратном направлении: ТЦ "Макси" - ул. Первомайская - ул. Интернациональная - ул. Карла Маркса - ул. Малышева - ТЦ "Макси".

Автобус №127:

  • В прямом направлении: ТЦ "Макси" - ул. Малышева - ул. Карла Маркса - ул. Интернациональная - ул. Первомайская - ул. Морозова - ул. Старый поселок - ул. Орджоникидзе - ул. Малышева - ТЦ "Макси".
  • В обратном направлении: ТЦ "Макси" - ул. Малышева - ул. Орджоникидзе - ул. Старый поселок - ул. Морозова - ул. Первомайская - ул. Интернациональная - ул. Карла Маркса - ул. Малышева - ТЦ "Макси".

Ознакомиться с подробными схемами движения можно на сайте МБУ "Автомобильные перевозки" г. Сыктывкара.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Фото: пресс-служба Минэкономразвития Коми

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