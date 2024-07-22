Семья с детьми застряла в грязи в Коми: на помощь пришли спасатели
- 22:30 22 июля
- 6+
- Екатерина Незлоба
В Коми спасатели эвакуировали из леса машину с детьми, застрявшую в грязевой ловушке.
Происшествие случилось между Печорой и поселком Керки. 28-летний водитель пропустил поворот к поселку и въехал в глубокую лужу. Самостоятельно выехать из грязи он не смог. В семье были двое детей 10 и 11 лет.
Поскольку наступила глубокая ночь, а рядом никого не было, семья решила обратиться за помощью к спасателям, которые обнаружили ВАЗ-2114 и ранним утром эвакуировали четверых человек.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда люди застревают в грязи на лесных дорогах Коми. В связи с этим спасатели просят водителей быть внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.
При планировании поездки по лесным дорогам рекомендуется:
- Изучить маршрут и состояние дороги.
- Сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения.
- Взять с собой запас еды, воды и теплые вещи.
- Зарядить мобильный телефон.
- Не выезжать в одиночку.
В случае попадания в грязевую ловушку не стоит паниковать.
Оставайтесь в машине и позвоните в службу спасения.
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