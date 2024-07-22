Житель Сыктывкара получил 10 лет колонии за убийство с помощью ножа и биты

30-летний житель Сыктывкара осужден на 10 лет 6 месяцев лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Осужденный, желая помочь своим знакомым, вступился в конфликт с их соседом.

В ходе ссоры он несколько раз ударил оппонента ножом, а затем нанес множественные удары битой и руками по голове и телу.

В результате полученных травм потерпевший скончался.

Стоит отметить, что за месяц до этого мужчина уже был замешан в инциденте. Находясь в такси, он выяснял отношения со своей девушкой. Водитель, устав от ссоры, попросил пассажира покинуть автомобиль.

Выйдя из машины, разгневанный мужчина сломал ногой боковое зеркало такси. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал мужчину виновным в обоих преступлениях. Он приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.