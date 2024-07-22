Трагедия на пляже: 16-летний юноша утонул в реке в Сыктывкаре

Фото: СУ СКР по Коми

16-летний подросток утонул сегодня, 22 июля, на территории единственного официального пляжа Сыктывкара в местечке Кируль. Трагедия произошла на глазах очевидцев. Юноша вошел в воду и не вынырнул.

Как сообщили в СУ СКР по Коми, место происшествия не было оборудовано для купания. На данный момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, а также причину смерти подростка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что это уже не первый случай гибели людей на воде в Коми в этом году. В июне утонули два человека в Ухте и один в Сыктывкаре.

МЧС Коми напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Не купайтесь в незнакомых местах, не заплывайте далеко от берега и не оставляйте детей без присмотра.