Трагедия на пляже: 16-летний юноша утонул в реке в Сыктывкаре
- 21:45 22 июля
- 16+
- Екатерина Незлоба
16-летний подросток утонул сегодня, 22 июля, на территории единственного официального пляжа Сыктывкара в местечке Кируль.
Трагедия произошла на глазах очевидцев. Юноша вошел в воду и не вынырнул.
Как сообщили в СУ СКР по Коми, место происшествия не было оборудовано для купания. На данный момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, а также причину смерти подростка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Стоит отметить, что это уже не первый случай гибели людей на воде в Коми в этом году. В июне утонули два человека в Ухте и один в Сыктывкаре.
МЧС Коми напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.
Не купайтесь в незнакомых местах, не заплывайте далеко от берега и не оставляйте детей без присмотра.
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