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В России ищут пропавший вертолёт

В России ищут пропавший вертолёт Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Якутии пропал вертолёт. Его поиски всё ещё идут. На борту находились гражданские лица. Об этом сообщают РИА Новости.

19 июля 2024 года вертолет Robinson пропал в 80 километрах от якутского села Чагда. В нём находились четыре человека, среди которых один пилот и три пассажира. По координатам аварийного радиомаяка судна не удалось выйти на след вертолёта.

Планируется обследовать квадрат в 20 километров. Пока это не удалось из-за погодных условий. Поиски возобновятся 22 июля.

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