В России ищут пропавший вертолёт

В Якутии пропал вертолёт. Его поиски всё ещё идут. На борту находились гражданские лица. Об этом сообщают РИА Новости.

19 июля 2024 года вертолет Robinson пропал в 80 километрах от якутского села Чагда. В нём находились четыре человека, среди которых один пилот и три пассажира. По координатам аварийного радиомаяка судна не удалось выйти на след вертолёта.