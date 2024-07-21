В России ищут пропавший вертолёт
- 21 июля 20:15
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Якутии пропал вертолёт. Его поиски всё ещё идут. На борту находились гражданские лица. Об этом сообщают РИА Новости.
19 июля 2024 года вертолет Robinson пропал в 80 километрах от якутского села Чагда. В нём находились четыре человека, среди которых один пилот и три пассажира. По координатам аварийного радиомаяка судна не удалось выйти на след вертолёта.
Планируется обследовать квадрат в 20 километров. Пока это не удалось из-за погодных условий. Поиски возобновятся 22 июля.
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