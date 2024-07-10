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В Коми лесные пожары будут бушевать до сентября

В Коми лесные пожары будут бушевать до сентябряФото из архива "Про Город"

В Коми лесопожарный центр проводит ежедневное двукратное патрулирование лесных территорий с использованием авиации и видеокамер. Это позволяет оперативно обнаруживать и тушить возгорания.

Начальник летно-производственного отделения Александр Несанелис сообщил, что за первые сутки тушится более 95% лесных пожаров. На сезон центр готов полностью, хотя ожидаются лесные пожары из-за продолжающейся жаркой погоды и возможных сухих гроз. Виновники пожаров — чаще всего грозы, реже люди в доступных для них местах. В арсенале центра 10 легкомоторных самолетов, 5 вертолетов Ми-8, два Ан-2 и скоро будут использоваться квадрокоптеры для мониторинга обстановки в тайге.

Александр Несанелис также отметил, что в регионе жаркая погода останется надолго, поэтому возгорания в лесных массивах могут происходить и в сентябре. 

Напомним, в Республике Коми для тушения лесных возгораний будут активно использовать дроны.

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