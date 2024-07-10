В Коми лесные пожары будут бушевать до сентября

В Коми лесопожарный центр проводит ежедневное двукратное патрулирование лесных территорий с использованием авиации и видеокамер. Это позволяет оперативно обнаруживать и тушить возгорания.

Начальник летно-производственного отделения Александр Несанелис сообщил, что за первые сутки тушится более 95% лесных пожаров. На сезон центр готов полностью, хотя ожидаются лесные пожары из-за продолжающейся жаркой погоды и возможных сухих гроз. Виновники пожаров — чаще всего грозы, реже люди в доступных для них местах. В арсенале центра 10 легкомоторных самолетов, 5 вертолетов Ми-8, два Ан-2 и скоро будут использоваться квадрокоптеры для мониторинга обстановки в тайге.