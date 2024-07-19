ВТБ: в Коми чаще берут автокредиты на подержанные автомобили

ВТБ проанализировал статистику выданных автокредитов в СЗФО за первое полугодие. За январь-июнь жители макрорегиона купили свыше 12 тысяч автомобилей в кредит, доля новых – свыше 66%. По залоговым программам автокредитования чаще всего брали в кредит машины иностранного производства, число иномарок примерно в 10 раз превысило число отечественных автомобилей.

В большинстве регионов Северо-Запада ситуация похожая, от общей картины отличаются только Калининградская область и Республика Коми, где доли новых и подержанных автомобилей почти равны.

Лидируют "азиаты"

По данным ВТБ, в январе-июне почти половина заемщиков банка в стране купили машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент. В то же время жители Ставропольского края и Кировской области оказались максимально ориентированными на отечественный автопром. В этих регионах доля российских машин составила 54% и 51% соответственно.

Самарская область, несмотря на "прямой доступ" к продукции АвтоВАЗа, также верна иномаркам: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на наши авто. Больше всего поклонников иномарок - на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% клиентов ВТБ, в Якутии - почти 98%, в Приморье - 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики, получившие автокредит в ВТБ.

Новая или б\у

Средний россиянин выбирает новый автомобиль, следует из статистики продаж ВТБ. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В зависимости от бюджета, в основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada). Подержанные авто выбрали 43% клиентов.

От общей тенденции отличается выбор россиян за Уралом: жители Сибири и Дальнего Востока предпочли купить на заемные средства подержанные машины. Например, в Алтайском крае более 60% клиентов ВТБ провели сделки на вторичном рынке, в Амурской области и Красноярском крае – примерно по 75%, в Томской области и Республике Бурятия – около 80%, а в Хабаровском крае и Приморье – примерно 90%.

Дальневосточники традиционно "голосуют рублем" за автомобили японского и корейского производства, предпочитая их новомодным и логистически доступным "китайцам". Опрос, проведенный ранее ВТБ и "Открытие Авто", показал, больше трети (35%) жителей ДФО считают, что китайским авто далеко до "японцев" и "корейцев".