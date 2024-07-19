В здании бывшего кинотеатра "Родина" пропали два бесценных раритета прошлого века

Один из холлов Гимназии имени Пушкина в Сыктывкаре после окончания ныне проводимой там реставрации будет освещаться тремя старинными люстрами, которые сохранены со времен возведения этого здания 110 лет тому назад. Однако еще двух люстр это учреждения образования лишилось…

Как рассказал «Про Городу» заместитель начальника регионального Управления по охране объектов культурного наследия Сергей Павлюшин, дом по ул. Орджоникидзе, 15 был возведен в 1914 году по проекту петербургского архитектора Василия Андросова. Благодаря его связям в Усть-Сысольск удалось привезти немецкую напольную плитку, а также – пять больших шикарных люстр, украсивших самый просторный холл гимназии. На потолке над каждой люстрой были установлены особые архитектурные элементы, называемые розетками. Ввиду большого веса люстры крепились тросами с уровня кровли.

Эта изюминка интерьера добавляла уюта и даже помпезности внутреннему убранству учебного заведения.

- Однако в середине 20-го века, когда в городе, уже называемом тогда Сыктывкаром, советские власти открыли новый кинотеатр «Родина», было принято решение перевезти туда две из пяти люстр той самой гимназии, - пояснил собеседник «Про Города». – Причина была проста: руководство города хотело добавить лоска новострою и, видимо, на приобретение осветительных приборов дизайнерского стиля средств в казне не хватило.

В период перестройки, когда здание кинотеатра было отдано в частные руки, раритеты куда-то исчезли. Управлявшим в то время Сыктывкаром чиновников не хватило ума в процессе приватизации вывезти из «Родины» всё самое ценное, в том числе, те самые пару люстр.