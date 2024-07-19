Россияне копят деньги на непредвиденные ситуации, отпуск и ремонт

Такие результаты показал опрос*, проведенный аналитиками ВТБ и СК "Росгосстрах Жизнь". Половина респондентов сейчас создает накопления ради подушки безопасности. Также часто копят на путешествия (38%), на ремонт откладывает каждый третий, а на покупку недвижимости каждый четвертый. Среди наиболее важных финансовых целей, требующих сбережений, опрошенные выделяют покупку машины (23%), медицинское обслуживание (19%), образование (14%). Еще 9% респондентов копят на пенсию.

Большинство опрошенных (60%) отметили, что планируют копить больше во втором полугодии 2024 года. В качестве основной причины для увеличения накоплений респонденты назвали появление новых целей (60%), более четверти упомянули высокие ставки по вкладам, еще 19% сообщили об увеличении доходов.