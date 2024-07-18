Как размножить клематис: получить новые цветущие лианы можно с помощью черенкования, укоренения отводков и деления куста

Когда размножать клематис Время для размножения клематиса зависит от выбранного метода. Черенки лучше всего заготавливать и укоренять с мая по сентябрь. Весной размножение начинают, как только почки на клематисе начинают набухать, и продолжают до момента появления бутонов. Обычно черенки, взятые до начала цветения, приживаются лучше всего. Если не успели до цветения, подождите, пока растение полностью отцветет, и тогда можно приступать к размножению.

Оптимальное время для размножения клематиса отводками — май-июнь, до формирования бутонов и цветения. Веточки успевают укорениться в грунте до осени и смогут выдержать зиму.

Также клематис можно размножать делением куста при пересадке. Это делают весной, когда почва оттает, но почки на лиане ещё не начнут набухать. В большинстве регионов эту процедуру проводят в апреле, а на юге — в марте из-за более тёплого климата. Осеннее деление также допустимо — в сентябре, за месяц до стабильных заморозков, пишет портал lifehacker.ru.

Как размножить клематис черенками

При правильном выполнении процедуры молодой саженец может зацвести уже в следующем сезоне.

Заготовка черенков

Заготавливайте черенки утром в пасмурную или облачную погоду. Летом предпочтительнее дождаться относительной прохлады и не нарезать черенки в жаркую погоду. Найдите на кусте здоровые коричневые веточки, покрытые древесиной, без повреждений, пятен и признаков заболеваний. Отсчитайте от земли одну-две пары листьев или почек вверх, отступите от верхней розетки примерно на 1 см и сделайте ровный срез.

Кадр: Дневник Божьей Коровки / YouTube

Из побега нарежьте черенки. Длина нижней части должна быть около 6 см, а над ближайшей парой листьев или почек нужно оставить около 1 см. При этом верхний срез должен быть прямым.

Кадр: Дневник Божьей Коровки / YouTube

На нижней части каждого черенка сделайте косой срез под углом 45°.

Кадр: Дневник Божьей Коровки / YouTube

Удалите бутоны, если они есть, а также полностью срежьте лист с одной стороны, чтобы клематис быстрее укоренился.

Кадр: дачный калейдоскоп / YouTube

Таким образом заготовьте сразу несколько черенков, чтобы увеличить шансы на укоренение. Поставьте веточки в воду, чтобы они не подвяли.

Укорените клематис

Для укоренения клематисов подойдут стаканчики или горшочки объёмом не менее 500 мл. Убедитесь, что на дне есть дренажные отверстия, а при необходимости сделайте их паяльником или шилом. Наполните ёмкости торфом, не доходя до края около 0,5–1 см, и обильно увлажните субстрат водой.

Кадр: дачный калейдоскоп / YouTube

Вставьте черенок в центр стаканчика так, чтобы междоузлие находилось примерно на 0,5 см ниже поверхности почвы. Слегка уплотните землю вокруг стебля пальцами.

Кадр: дачный калейдоскоп / YouTube

Увлажните грунт водой. Накройте ёмкости пакетом или верхушкой пластиковой бутылки, чтобы получился мини-парник. Поставьте черенки в тёплое место с температурой 25–27 °С.

Процесс укоренения клематисов занимает в среднем около 30 дней. Старайтесь ежедневно снимать укрытие на 10–15 минут, чтобы проветривать черенки. Следите, чтобы грунт в ёмкостях всегда был влажным.

Понять, что веточка пустила корни, можно опытным путём: если при попытке аккуратно вытянуть её из земли вы почувствовали сопротивление, значит, всё прошло успешно. Продолжайте поливать черенок водой, не допуская подсыхания грунта. Ещё спустя месяц можно высаживать клематис на клумбу.

Как размножить клематис отводками

Это более простой способ укоренения лианы.

Подготовьте участок для укоренения

Процесс укоренения отводков проходит прямо на клумбе, в непосредственной близости от маточного куста. Поэтому важно навести порядок вокруг растения, тщательно удалить сорняки, аккуратно разрыхлить почву тяпкой с небольшими зубцами, а затем обильно полить грунт водой.

Прорастите отводки

Выберите на кустике хорошо развитые, здоровые побеги длиной не менее 0,5 м. Приложите веточку к земле и плотно закрепите её шпильками или кусочками проволоки, воткнув их в грунт. Оставьте свободной верхушку стебля длиной не менее 25 см.

Кадр: Мой сад Моя гордость / YouTube

Присыпьте веточку землёй слоем около 5–7 см, так чтобы листочки оставались над её поверхностью.

Кадр: Мой сад Моя гордость / YouTube

Обильно полейте почву водой, используя лейку или шланг с насадкой-рассеивателем.

Следите, чтобы грунт возле отводков всегда был влажным. Поливайте его по мере необходимости. Примерно к осени веточка пустит корешки — об этом скажет рост молодых побегов возле листьев. Следующей весной можно будет аккуратно выкопать молодые клематисы и пересадить на новое место в саду или огороде.

Как размножить клематис делением куста

Обычно таким способом получают новые саженцы при пересадке взрослого растения в возрасте 5–7 лет.

Выкопайте клематис

Отступите от краёв куста не менее 20–30 см и обкопайте его со всех сторон, полностью вонзая штык лопаты в землю.

Кадр: Усадьба 76 / YouTube

Направляйте лопату под земляной ком и раскачивающими движениями постарайтесь извлечь клематис из земли. В процессе так или иначе будут повреждаться корни, но это не страшно. Чем старше куст, тем он тяжелее, поэтому, возможно, придётся позвать кого-то на помощь, чтобы достать растение из ямы.

Кадр: Усадьба 76 / YouTube

Разделите корневище

Тщательно промойте корневище сильным напором воды из шланга, чтобы освободить от грунта.

Кадр: Agent 89501 / YouTube

Острым продезинфицированным ножом разрежьте корневище на части так, чтобы у каждой было не менее двух-трёх побегов.

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Кадр: Agent 89501 / YouTube

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Кадр: Agent 89501 / YouTube

Подготовьте яму и посадите кустики

Найдите на участке хорошо освещённое место. Лиану можно выращивать и там, где бывает лёгкое притенение от палящего полуденного солнца. Важно, чтобы на клумбе не застаивалась вода после таяния снега или дождей.

Выкопайте посадочную яму глубиной и диаметром около 60 см. Заполните её 10 л песка, 10 л перепревшего навоза или компоста, 10 л торфа, добавьте 100 г суперфосфата и 200 г костной или доломитовой муки. Перемешайте все компоненты вилами или лопатой.

Сделайте земляной холмик из грунта по центру ямы и поместите на него клематис так, чтобы корневая шейка (место крепления корней и стеблей) находилась на 8 см ниже поверхности земли на клумбе. Разместите корешки по сторонам возвышенности и засыпьте все пустоты вокруг них землёй. Утрамбуйте поверхность почвы вокруг саженца ладонями и обильно полейте его водой из лейки или шланга с насадкой-рассеивателем.