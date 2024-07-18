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В Коми уже два месяца ищут мужчину, который исчез на воде

В Коми уже два месяца ищут мужчину, который исчез на водеФото из архива "Про Город"

В Ижемском районе спасатели снова отправились на поиски мужчины. Предполагается, что местный житель 1990 года рождения утонул в реке Ижме неподалеку от поселка Диюр, где сейчас ведутся поисковые операции.

Ухтинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" начал искать мужчину с 20 мая, на основании заявления районной администрации. Житель Коми бесследно исчез 19 мая.

На утро 18 июля жителя Ижемского района все еще не удалось найти.

Напомним, в Сыктывкаре спасатели едва успели вытащить из реки Сысолы 30-летнюю женщину. Горожанка решила поплавать в реке, но очень быстро силы ее покину и начала уходить на дно. Сыктывкарка держалась за буй из последних сил. Очевидцы сразу же позвонили в "112" и взвали на место происшествия спасателей.

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