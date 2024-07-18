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В Сыктывкаре едва не утонула женщина: спасатели подоспели на место вовремя

В Сыктывкаре едва не утонула женщина: спасатели подоспели на место вовремяФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре спасатели пришли на помощь женщине. Согласно данным управления по делам ГО и ЧС, 17 июля на службу "112" поступил вызов о том, что на реке Вычегда требуется помощь 30-летней женщине. Во время плавания она потеряла силы и начала держаться за буй.

Как выяснилось, женщина зашла в воду после конфликта с мужем и была в состоянии алкогольного опьянения.

До прибытия спасателей ее поддержали проплывавшие мимо рыбаки на лодке. От медицинской помощи женщина отказалась и была передана сотрудникам полиции.

Напомним, в Сыктывкаре спасатели достали из вод двоих подросток и одного взрослого мужчину. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения, а первые два - не умели плавать.

В случае возникновения опасной для жизни ситуации стоит незамедлительно звонить по номеру "112".

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