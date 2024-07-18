В Сыктывкаре едва не утонула женщина: спасатели подоспели на место вовремя
- 16:00 18 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре спасатели пришли на помощь женщине. Согласно данным управления по делам ГО и ЧС, 17 июля на службу "112" поступил вызов о том, что на реке Вычегда требуется помощь 30-летней женщине. Во время плавания она потеряла силы и начала держаться за буй.
Как выяснилось, женщина зашла в воду после конфликта с мужем и была в состоянии алкогольного опьянения.
До прибытия спасателей ее поддержали проплывавшие мимо рыбаки на лодке. От медицинской помощи женщина отказалась и была передана сотрудникам полиции.
Напомним, в Сыктывкаре спасатели достали из вод двоих подросток и одного взрослого мужчину. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения, а первые два - не умели плавать.
В случае возникновения опасной для жизни ситуации стоит незамедлительно звонить по номеру "112".
Читайте также:
- На нас обрушатся грозы и дожди: неутешительный прогноз на ближайшие дни
- Их пропишут без согласия собственников: россиян, у которых есть квартира, ждет неприятный сюрприз
- Денежная лихорадка: астролог Василиса Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2024
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о жестких нормах с 1 августа