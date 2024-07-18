В Сыктывкаре едва не утонула женщина: спасатели подоспели на место вовремя

В Сыктывкаре спасатели пришли на помощь женщине. Согласно данным управления по делам ГО и ЧС, 17 июля на службу "112" поступил вызов о том, что на реке Вычегда требуется помощь 30-летней женщине. Во время плавания она потеряла силы и начала держаться за буй.

Как выяснилось, женщина зашла в воду после конфликта с мужем и была в состоянии алкогольного опьянения.