Боги поцелуют в макушку: Павел Глоба назвал три знака, которые благословлены на успех с 19 июля
- 16:15 18 июля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Кто будет счастлив и успешен?
Популярный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 19 июля. В своем прогнозе он выделил три знака Зодиака, которые в ближайшее время могут ожидать удачи и успеха.
Для Тельцов:
Последние недели вы упорно трудились, и теперь пришло время немного порадовать себя и своих коллег. Это приносит вам тройное счастье.
Для Львов:
Павел Глоба советует вам действовать решительно и последовательно, что вы отлично умеете. Проявите эти качества, и успех обязательно будет на вашей стороне.
Для Стрельцов:
19 июля станет важным днем для вас. Тщательно спланируйте свое ближайшее будущее. Вложите время в планирование, так как хорошо продуманный план поможет вам постепенно достигнуть ваших целей.
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