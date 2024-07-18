Сыктывкарцы обеспокоены раскопками Огородной улицы

Возмущенные сыктывкарцы обратились в «Про Город» с просьбой разобраться: кто и для чего перекапывает улицу Огородная.

Редакция выяснила: работы на этом объекте в рамках летней ремонтной кампании проводит Сыктывкарский водоканал. На этой улице реконструируют водопровод.

- Бригада перекладывает старую трубу из стали диаметром 300 миллиметров, - пояснили нам на предприятии. – А новая - из ПНД - укладывается бестраншейным способом «труба в трубу». При этом, чтобы не прекращать подачу холодной воды горожанам, проложен надземный временный водопровод.

Для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта водоканал обозначил временный водопровод сигнальной окраской.