Сыктывкарцы обеспокоены раскопками Огородной улицы
- 11:40 18 июля
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- Дарья Шучалина
Возмущенные сыктывкарцы обратились в «Про Город» с просьбой разобраться: кто и для чего перекапывает улицу Огородная.
Редакция выяснила: работы на этом объекте в рамках летней ремонтной кампании проводит Сыктывкарский водоканал. На этой улице реконструируют водопровод.
- Бригада перекладывает старую трубу из стали диаметром 300 миллиметров, - пояснили нам на предприятии. – А новая - из ПНД - укладывается бестраншейным способом «труба в трубу». При этом, чтобы не прекращать подачу холодной воды горожанам, проложен надземный временный водопровод.
Для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта водоканал обозначил временный водопровод сигнальной окраской.
- Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к ситуации на период проведения ремонтных работ, - призвали наших читателей на предприятии. - Осторожно проезжайте такие участки и не создавайте аварийных ситуаций.
Все основные виды работ в рамках подготовки к предстоящей зиме ресурсноснабжающая организация проводит в эти месяцы не просто так: осенью стартует очередной отопительный сезон.