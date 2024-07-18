Коммерсантов в исторической части Сыктывкара ждут "разборки"
- 10:40 18 июля
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- Дарья Шучалина
Предприниматели, которые владеют нежилыми помещениями на первых этажах старинных зданий в исторической части Сыктывкара, придется в ближайшее время понести внеплановые и не самые приятные расходы.
Как сообщил «Про Городу» главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг, администрация муниципалитета продолжает начатую несколько лет назад системную работу по преображению исторической части города, которую украшают старинные здания, некоторые из которых были возведены более века тому назад.
В перестройку, которая повлекла за собой приватизацию нежилых помещений на первых этажах зданий, некоторые коммерсанты приобрели таковые именно в домах этих кварталов города. И для привлечения внимания потенциальных покупателей облепили внешние стены из разряда «кто во что горазд»: яркие краски, сайдинг, броские вывески, аляповатое оформление витрин в окнах…
- В ближайшее время мы обяжем владельцев торговых точек, в частности, в доме на углу Орджоникидзе – Ленина демонтировать всё «убранство» с фасадов для последующего приведения внешнего облика здания к единообразному виду и стилю, - отметил нашему изданию Владимир Рунг.
Если же такие собственники «квадратных метров» откажутся выполнить законные требования властей города добровольно и не станут разбирать конструкции, установленные на фасадах, то будут привлекаться к ответственности.