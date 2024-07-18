Коммерсантов в исторической части Сыктывкара ждут "разборки"

Предприниматели, которые владеют нежилыми помещениями на первых этажах старинных зданий в исторической части Сыктывкара, придется в ближайшее время понести внеплановые и не самые приятные расходы.

Как сообщил «Про Городу» главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг, администрация муниципалитета продолжает начатую несколько лет назад системную работу по преображению исторической части города, которую украшают старинные здания, некоторые из которых были возведены более века тому назад.

В перестройку, которая повлекла за собой приватизацию нежилых помещений на первых этажах зданий, некоторые коммерсанты приобрели таковые именно в домах этих кварталов города. И для привлечения внимания потенциальных покупателей облепили внешние стены из разряда «кто во что горазд»: яркие краски, сайдинг, броские вывески, аляповатое оформление витрин в окнах…