Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2023 года

С 1 августа 2023 года в России вступают в силу новые законы и правила, которые затронут различные аспекты жизни граждан. Ожидаются изменения в сфере пенсионного обеспечения, регулирования работы в такси, цен на автомобили и другие важные нововведения. Повышение пенсий с 1 августа С 1 августа 2023 года работающие пенсионеры получат повышение пенсий. Это не индексация, а прибавка, рассчитываемая на основе социальных взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году. Размер этой прибавки индивидуален, но не может превышать трёх пенсионных баллов. Максимальная прибавка для оформивших пенсию в 2022 году составит примерно 372 рубля. Заявление для перерасчёта подавать не нужно; перерасчёт производится автоматически.

Кроме того, с 1 августа пенсионеры старше 80 лет, достигшие этого возраста в прошлом месяце, также получат увеличение пенсий. Фиксированная часть выплат для них удвоится, что составит доплату в размере 7567 рублей. Эта надбавка будет начислена всем неработающим пенсионерам, независимо от региона проживания.

Новая выплата для семей с детьми

С 1 августа 2023 года семьи с тремя и более детьми, проживающие в Московской области, смогут получать дополнительное пособие в размере 7000 рублей на каждого ребёнка, обучающегося в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях. Эти выплаты будут начисляться дополнительно к единовременной субсидии в 3000 рублей, предназначенной для подготовки к 1 сентября. Пособие предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, который в 2023 году составляет 17 277 рублей.

Также в некоторых регионах России малоимущим многодетным семьям начнут выплачивать единовременное пособие на подготовку детей к школе. Для получения подробной информации следует обратиться в местное отделение социального фонда.

Повышение стоимости автомобилей

С 1 августа 2023 года увеличивается утилизационный сбор на автомобили. Это приведёт к росту цен на все виды транспорта, включая легковые, коммерческие и грузовые автомобили. Размер сбора будет зависеть от объёма двигателя и коснётся как новых, так и подержанных автомобилей. В частности, владельцы автомобилей премиум-класса заплатят за ввоз на территорию России от 970 тыс. до 1,1 млн рублей.

Завершение приёмной кампании в университетах

Первые числа августа знаменуют собой завершение приёмной кампании в российских вузах. Сдать оригиналы документов или зарегистрировать их подачу на портале «Госуслуги» можно до 3 августа для поступающих по общему конкурсу. Приказы о зачислении будут опубликованы в период с 4 по 9 августа, а дополнительный набор на программы высшего образования завершится не позднее 29 августа.

Введение курортного сбора

С 1 августа 2023 года в России вводится туристический взнос в Санкт-Петербурге. Туристам придётся платить по 100 рублей за каждые сутки пребывания, начиная с 1 апреля 2024 года. До этого курортный сбор взимался в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму и Алтае.

Закон не распространяется на несовершеннолетних, ветеранов ВОВ, участников боевых действий, инвалидов I и II групп, полных кавалерах ордена Славы, представителей малоимущих семей, спортсменов и больных с диагнозом «туберкулёз».

Закон о цифровых рублях

С 1 августа цифровой рубль приравняется к безналичным денежным средствам. Производить финансовые операции (за исключением платёжных поручений, инкассо и аккредитиву) с помощью цифрового рубля можно будет через Центробанк на специальной платформе.