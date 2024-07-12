«Настолки» в Сыктывкаре: библиотека заманивает юных горожан игротеками
- 15:06 12 июля
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- Дарья Шучалина
Сыктывкарские родители могут не напрягаться – как организовать полезный досуг для своих детей.
Отправляйте их в Молодежную библиотеку Коми: там каждый день проводятся игротеки. А недавно фонд МБРК пополнился новыми «настолками».
- Игротеки мы проводим уже более десятка лет. Так что вырастили не одно поколение юных горожан на полезных играх, которые развивают кругозор, сообразительность, логику и мышление, - отметили «Про Городу» в «храме чтения». – Недавно наша коллекция пополнилась новыми «настолками».
Среди них ныне популярная по всей стране игра «Город счастья. Стратегическая компактная настольная игра». Участники могут построить маленький город, управляя своими доходами, чтобы люди хотели в нем жить и были счастливы. Помимо выполнения заданий предстоит следить за своими противниками, чтобы найти правильный баланс и построить самый счастливый дом.
Еще одна новинка: «Кортекс. Супер». Это четвертая в серии игр, развивающих скорость ума. Участников ждут необычные задания и загадочные тактильные карты.
Третья недавно приобретенная игра называется «Страшные сказки». Посетители библиотеки почувствуют себя настоящими сказочниками и сочинят по ходу игры собственные произведения.