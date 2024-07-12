На месте экс-поликлиники Сыктывкара пока остается пустырь
- 14:52 12 июля
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- Дарья Шучалина
Здание поликлиники, намеченной к возведению напротив мэрии Сыктывкара, не будет возведено до тех пор, пока владелец земельного участка не откорректирует проект.
Как пояснила «Про Городу» сегодня на неформальной встрече с журналистами начальник регионального Управления по охране объектов культурного наследия Марина Андреева, ее ведомство не разрешило компании «Лузалес» строить новый медицинский объект из-за некорректного проекта. Его компания заказала фирме, которая забыла учесть требования законодательства в части охранных зон Сыктывкара, к которому относится тот самый квартал, где расположен земельный участок, выкупленный «Лузалес».
- Мы указали на нарушение высотности здания, поскольку по их проекту оно предусматривалось на 95 сантиметров выше соседнего (офисный объект недвижимости, где располагается Минсельхозпрод Коми - прим. ред.), - пояснила собеседница «Про Города». - Повторно - исправленный проект - владелец участка нам не подавал. Ограничений по срокам исправления нарушений нет, так как земля принадлежит компании.
Напомним, ныне огороженная забором территория по улице Бабушкина напротив администрации муниципального образования, находится в собственности «Лузалес» уже несколько лет. Компания снесла полуразрушенное пустовавшее здание, в котором в советские времена располагалась городская поликлиника.