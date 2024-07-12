На месте экс-поликлиники Сыктывкара пока остается пустырь

Здание поликлиники, намеченной к возведению напротив мэрии Сыктывкара, не будет возведено до тех пор, пока владелец земельного участка не откорректирует проект.

Как пояснила «Про Городу» сегодня на неформальной встрече с журналистами начальник регионального Управления по охране объектов культурного наследия Марина Андреева, ее ведомство не разрешило компании «Лузалес» строить новый медицинский объект из-за некорректного проекта. Его компания заказала фирме, которая забыла учесть требования законодательства в части охранных зон Сыктывкара, к которому относится тот самый квартал, где расположен земельный участок, выкупленный «Лузалес».