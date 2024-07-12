Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024: Раки совершат прорыв, а фортуна будет на стороне Дев

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Овен Для Овнов наступает прекрасное время для избавления от вредных привычек. Астрологи советуют оставить все ненужное в прошлом, начать заниматься спортом и пересмотреть питание. Возможно, пора начать новую жизнь! Неделя идеальна для домашних дел — например, можно устроить генеральную уборку. Телец Тельцы будут чувствовать себя независимыми и самодостаточными как в материальном, так и в духовном плане. Астрологи рекомендуют больше времени проводить с теми, кому они доверяют. Неделя пройдет спокойно и любовно, подходя для любой деятельности.

Близнецы Близнецам пора открыть двери для радости и счастья! Это отличное время для поиска своего пути, вдохновения и мотивации, а также для активной деятельности. Астрологи советуют заняться шопингом, встречаться с новыми людьми и заводить новые знакомства. В работе и бизнесе потребуется максимальная вовлеченность.

Рак

Раки могут совершить прорыв в работе, но для этого понадобится максимум терпения и трудолюбия. Представители этого знака могут впечатлить деловых партнеров. Главное — не терять себя и не изменять своим жизненным ориентирам. Период с 15 по 21 июля отлично подходит для новых начинаний.

Лев

Львам рекомендуется жить на полную силу. Подходите к делам с азартом и энтузиазмом. Возможно, некоторые люди попытаются помешать, но стоит довериться интуиции. Для семейных Львов важно проводить больше времени с близкими, веселиться и наслаждаться жизнью вместе.

Дева

На этой неделе удача будет на стороне Дев. Чтобы дела имели благоприятный исход, не тратьте время впустую. Это идеальное время для покупок и крупных приобретений, а также для траты на внешний вид. Больше гуляйте на свежем воздухе, двигайтесь и общайтесь. Возможно, в этот период вернутся нерешенные вопросы.

Весы

Весы будут особенно удачливы практически во всех сферах жизни, энергии и сил будет больше обычного. Посвятите время любимому хобби, развлечениям и отдыху с близкими. Первая часть недели будет насыщена домашними и рабочими делами, готовьтесь к нагрузкам. Во второй половине недели лучше фокусироваться на получении знаний, саморазвитии и подготовке к важным событиям.

Скорпион

Скорпионов ждут судьбоносные изменения. Вселенная пошлет им пять сигналов, которые позволят понять, что жизнь вот-вот изменится. Некоторые Скорпионы откроют в себе новые таланты, найдут новую работу или познакомятся с важными людьми. Обсудите идеи с близкими, не действуйте импульсивно.

Стрелец

Стрельцам следует выйти из зоны комфорта. Можно смело менять работу или прекращать общение с неприятными людьми, но каждый шаг должен быть обдуманным. Это прекрасное время для искренних разговоров с близкими. Наибольший успех ждет людей, работающих в IT и технологиях.

Козерог

На этой неделе Козероги почувствуют прилив сил и энергии. Разумно распоряжайтесь временем и энергией, и старайтесь бороться с искушениями. Не стоит делать ненужные покупки. Время благоприятно для самоанализа и поиска себя.

Водолей

Для Водолеев настало время доказать свою ответственность и надежность. Вероятность получить крупную прибыль или продвижение по карьерной лестнице резко возрастет. Не откладывайте важные дела и выполняйте обещания. Этот период благоприятен для командной работы и мозговых штурмов.

Рыбы

Рыбы смогут раскрыть свои силы и скрытые возможности. Не ограничивайте себя, особенно в отдыхе. Возможно, вам предстоит сделать важный выбор, но вы справитесь с ним блестяще. Неделя особенно благоприятна для преподавателей, психологов и работников медицинской сферы.