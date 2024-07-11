После аномальной жары нас ждет резкое похолодание - свежий прогноз на неделю
- 12:13 11 июля
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Уже пятый день подряд в южных регионах Европейской России царит невыносимая жара, с температурами, превышающими климатическую норму на 5-8 градусов. В калмыцком посёлке Утта 6 июля зафиксирована максимальная температура в +42,5°. Вчера десятка самых жарких мест включала Калмыкию, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую и Луганскую области, а также Дагестан.
Обновились рекордные максимумы температуры: в России зафиксировано около двух десятков новых рекордов. В Симферополе температура поднялась до +37,6° (предыдущий рекорд +37,0° в 1996 году), в Феодосии до +34,7° (предыдущий +34,1° в 2013 году), в Керчи до +35,2° (предыдущий +33,6° в 1968 году), а в Ялте до +36,1° (предыдущий +35,0° в 2013 году). В Донецке температура достигла +37,7° (предыдущий +36,0° в 2002 году), в Луганске — +40,3° (предыдущий +37,2° в 2002 году), а в Мариуполе — +37,3° (предыдущий +34,6° в 2013 году).
Причиной такой аномальной жары стал обширный антициклон с малооблачной и сухой погодой. Ветры восточных румбов несут прогретые воздушные массы из Средней Азии, а длинный световой день и высокое солнце только усиливают прогрев.
По прогнозу сайта ФОБОС (18+), ситуация начнет меняться лишь к выходным. Однако на дожди рассчитывать не стоит — ветры в зоне антициклонального вихря развернутся на северные румбы и понизят температуру на 5-7 градусов. До этого момента над регионом продолжит господствовать барический максимум, который сохранит температуры в пределах +37…+42°, сообщает sevastopolmedia.ru.
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