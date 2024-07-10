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Посетителям клуба «СССР» отбили охоту к ночному кутежу

Посетителям клуба «СССР» отбили охоту к ночному кутежуФото Сергея Артеева

Жители домов вокруг шумного ночного клуба в сыктывкарском микрорайоне Орбита теперь смогут спать спокойнее.

Один из народных избранников при поддержке мэрии предпринял неординарный шаг…

Речь о клубе «СССР», на который регулярно жалуются жильцы многоэтажек в округе.  В том числе, депутатам. 

Как рассказал «Про Городу» зампред Госсовета Коми Сергей Артеев, он выступил с идеей установки на прилегающей к увеселительному заведению территории знаков, запрещающих парковку машин.

- Силами муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» такие знаки на сегодня установлены, - сообщил собеседник нашей газеты. – Решение это коллективное и взвешенное, так что, надеюсь, отныне станет значительно меньше «шалунов», страдающих бессонницей и шумящих так, что их было слышно в квартирах ближайших домов.

В основном, разнузданно посетители клуба вели себя именно на автостоянке до и после проведения досуга в «СССР»: на прилегающей территории они включали на полную мощность музыку в магнитолах, курили, громко разговаривали друг с другом да еще и мусорили, распивая напитки и заедая их фаст-фудом.

- Знаки уже действуют, - заверил «Про Город» парламентарий. – И это не последнее решение в перечне шагов, которые мы предпримем для того, чтобы обеспечить тишину и спокойный сон жителей этого квартала в Орбите.

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