Посетителям клуба «СССР» отбили охоту к ночному кутежу

Жители домов вокруг шумного ночного клуба в сыктывкарском микрорайоне Орбита теперь смогут спать спокойнее.

Один из народных избранников при поддержке мэрии предпринял неординарный шаг…

Речь о клубе «СССР», на который регулярно жалуются жильцы многоэтажек в округе. В том числе, депутатам.

Как рассказал «Про Городу» зампред Госсовета Коми Сергей Артеев, он выступил с идеей установки на прилегающей к увеселительному заведению территории знаков, запрещающих парковку машин.

- Силами муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» такие знаки на сегодня установлены, - сообщил собеседник нашей газеты. – Решение это коллективное и взвешенное, так что, надеюсь, отныне станет значительно меньше «шалунов», страдающих бессонницей и шумящих так, что их было слышно в квартирах ближайших домов.

В основном, разнузданно посетители клуба вели себя именно на автостоянке до и после проведения досуга в «СССР»: на прилегающей территории они включали на полную мощность музыку в магнитолах, курили, громко разговаривали друг с другом да еще и мусорили, распивая напитки и заедая их фаст-фудом.