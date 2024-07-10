Посетителям клуба «СССР» отбили охоту к ночному кутежу
- 16:50 10 июля
- 0+
- Дарья Шучалина
Жители домов вокруг шумного ночного клуба в сыктывкарском микрорайоне Орбита теперь смогут спать спокойнее.
Один из народных избранников при поддержке мэрии предпринял неординарный шаг…
Речь о клубе «СССР», на который регулярно жалуются жильцы многоэтажек в округе. В том числе, депутатам.
Как рассказал «Про Городу» зампред Госсовета Коми Сергей Артеев, он выступил с идеей установки на прилегающей к увеселительному заведению территории знаков, запрещающих парковку машин.
- Силами муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» такие знаки на сегодня установлены, - сообщил собеседник нашей газеты. – Решение это коллективное и взвешенное, так что, надеюсь, отныне станет значительно меньше «шалунов», страдающих бессонницей и шумящих так, что их было слышно в квартирах ближайших домов.
В основном, разнузданно посетители клуба вели себя именно на автостоянке до и после проведения досуга в «СССР»: на прилегающей территории они включали на полную мощность музыку в магнитолах, курили, громко разговаривали друг с другом да еще и мусорили, распивая напитки и заедая их фаст-фудом.
- Знаки уже действуют, - заверил «Про Город» парламентарий. – И это не последнее решение в перечне шагов, которые мы предпримем для того, чтобы обеспечить тишину и спокойный сон жителей этого квартала в Орбите.