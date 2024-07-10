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Семейная ипотека снова доступна

Семейная ипотека снова доступнаФото Freepick

Но уже на других условиях. Госпрограмма "семейная ипотека", позволяющая взять жилищный кредит по ставке гораздо ниже рыночной, вновь доступна российским семьям. Подать документы могут семьи, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида.

В банке ВТБ пояснили, что по новым условиям государственной программы все три категории заемщиков могут получить "семейную ипотеку" на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны. Семьям с одним ребенком до 6 лет включительно и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки. Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут купить такие объекты только в городах с численностью не более 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) и отдельных регионах, определяемых правительством. В ближайшее время в банке можно будет получить льготный кредит на ИЖС по договору подряда с использованием счета эскроу.

"В последний год "семейная" ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков - из-за завершения "старых" условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно "горячо" было в последнюю неделю июня", - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Напомним, что в районах Арктики продолжает действовать программа арктической ипотеки на прежних условиях.

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