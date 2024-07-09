До 2026 года в Коми планируется отремонтировать 83,5 км дороги Керки - Дутово
- 20:30 9 июля
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- Инесса Богатая
Правительство Коми и руководство ПАО "Газпром" подписали соглашение о социальном партнерстве, по которому компания выделит 1, 4 млрд рублей на ремонт 83, 5 км дороги Керки - Дутово. Глава региона Владимир Уйба отметил многолетнее сотрудничество региона и компании, подчеркнув, что участие "Газпрома" в ремонте дорог, поврежденных тяжелой техникой, является примером для других предприятий.
Компания и регион подписали дорожную карту для ремонта отдельных участков дороги Керки - Дутово от трассы Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, работы завершатся до 2026 года. Директор Северо-Западного филиала ООО "Газпром Инвест" Тагир Рахматуллин подчеркнул, что Коми - ключевой регион для транспортировки газа, и компания уделяет внимание поддержанию инфраструктуры.
В будущем обсуждается ремонт дорог в направлении Ухта - Грязовец. Гендиректор ООО "Газпром Трансгаз Ухта" Андрей Баранов отметил важность дороги Керки - Дутово для города Вуктыл, где проживают и работают сотрудники компании. Он также напомнил о работах по паромной переправе летом и установке понтонного моста зимой, которые обеспечивают безопасность и комфорт для водителей.
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