До 2026 года в Коми планируется отремонтировать 83,5 км дороги Керки - Дутово

Правительство Коми и руководство ПАО "Газпром" подписали соглашение о социальном партнерстве, по которому компания выделит 1, 4 млрд рублей на ремонт 83, 5 км дороги Керки - Дутово. Глава региона Владимир Уйба отметил многолетнее сотрудничество региона и компании, подчеркнув, что участие "Газпрома" в ремонте дорог, поврежденных тяжелой техникой, является примером для других предприятий.

Компания и регион подписали дорожную карту для ремонта отдельных участков дороги Керки - Дутово от трассы Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, работы завершатся до 2026 года. Директор Северо-Западного филиала ООО "Газпром Инвест" Тагир Рахматуллин подчеркнул, что Коми - ключевой регион для транспортировки газа, и компания уделяет внимание поддержанию инфраструктуры.