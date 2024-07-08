В Коми задержали студента по подозрению в порче плакатов с изображениями героев СВО

стопкадр из видео МВД по Коми

Против 18-летнего молодого человека начато разбирательство по статье о вандализме. Ранее, в дежурную часть отдела полиции Ухты поступил сигнал от горожан о том, что на плакатах в городском парке, содержащих портреты участников специальной военной операции, обнаружены посторонние надписи.

Правоохранители оперативно задержали предполагаемого злоумышленника — 18-летнего студента, не имеющего ранее судимости. Полиция выяснила, что молодой человек ночью нанес черным маркером надписи на плакаты с портретами военнослужащих. Он объяснил оперативникам, что совершил это находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В видеоролике, который распространила пресс-служба МВД по Коми, молодой человек рассказал, что глубоко сожалеет о содеянном и не желал ничего плохого участникам специальной военной операции.