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В Коми за неделю цены выросли на колбасу, чай и вермишель с мукой

В Коми за неделю цены выросли на колбасу, чай и вермишель с мукой Фото из архива "Про Город"

Специалисты комистата опубликовали данные об изменении цен на продукты за период с 25 июня по 1 июля.

Аналитики отметили, что цены на колбасу увеличились на 4, 9%, на чай — на 2, 1%, на вермишель — на 1, 8%, а на муку — на 1, 1%. В то же время, куриное мясо подешевело на 2, 8%, подсолнечное масло — на 2, 5%, а куриные яйца — на 2, 3%.

Что касается овощей и фруктов, огурцы подорожали на 5, 9%, яблоки — на 4, 7%, свекла — на 4%, а помидоры — на 2, 5%. Напротив, картофель подешевел на 7, 1%, бананы — на 2, 3%, а репчатый лук — на 1, 9%.

Напомним, Роспотребнадзор предупредил жителей Республики Коми о возможном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью этого года. Врачи также сообщают о серьезных последствиях после перенесенной болезни.

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