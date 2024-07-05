В Коми за неделю цены выросли на колбасу, чай и вермишель с мукой

Специалисты комистата опубликовали данные об изменении цен на продукты за период с 25 июня по 1 июля.

Аналитики отметили, что цены на колбасу увеличились на 4, 9%, на чай — на 2, 1%, на вермишель — на 1, 8%, а на муку — на 1, 1%. В то же время, куриное мясо подешевело на 2, 8%, подсолнечное масло — на 2, 5%, а куриные яйца — на 2, 3%.