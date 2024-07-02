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Грозы, град и ливень: на территории Коми объявлено штормовое предупреждение

Грозы, град и ливень: на территории Коми объявлено штормовое предупреждениеФото из архива "Про Город"

2 июля с двух часов дня до пяти часов вечера в центральных районах Республики Коми ожидаются грозы с сильными ливнями, также местами может выпасть град. Синоптики предупреждают, что в некоторых районах усилится ветер до 23 метров в секунде. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по региону. 

Под ударом находятся Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский и Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский район, в том числе Сыктывкар. 

Напомним, в Республике Коми до конца недели будет стоять аномальная жара. В центральных районах региона ожидается температура воздуха выше +35 градусов. 

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