В Ухте пьяный подросток застрял на горке: выбраться он смог только благодаря спасателям
- 17:16 2 июля
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- Инесса Богатая
В Ухте спасателям пришлось оказать помощь юному местному жителю. Как сообщается, вечером 1 июля поступил вызов от неизвестного человека. Примерно в 19: 30 к дому №25 по улице Пушкина выехал аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС.
Выяснилось, что 13-летний школьник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрял в конструкции горки на детской площадке. Прибывшие на место медики не смогли самостоятельно извлечь его, поэтому пришлось подключаться спасателям.
Сотрудники "Спас-Коми" помогли перенести мальчика в медицинский автомобиль скорой помощи. Подросток ничего не мог сказать о себе, кроме своего возраста.
Напомним, в Коми нетрезвый мужчина сел за руль авто, не имея водительских прав. В итоге, он пытаясь отъехать назад, сбил пешехода. Мужчина вместо того, чтобы вызвать скорую попытался скрыться с места происшествия.
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