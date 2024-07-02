В Ухте пьяный подросток застрял на горке: выбраться он смог только благодаря спасателям

В Ухте спасателям пришлось оказать помощь юному местному жителю. Как сообщается, вечером 1 июля поступил вызов от неизвестного человека. Примерно в 19: 30 к дому №25 по улице Пушкина выехал аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС.

Выяснилось, что 13-летний школьник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрял в конструкции горки на детской площадке. Прибывшие на место медики не смогли самостоятельно извлечь его, поэтому пришлось подключаться спасателям.