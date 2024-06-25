Проверка репродуктивного здоровья по ОМС

Семья – не только ячейка общества, но и главная ценность в жизни каждого. По распоряжению Президента России Владимира Путина, 2024 год объявлен Годом семьи. А в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. (ПГГ) внесены новшества, благодаря которым все больше людей сможет стать родителями. О новых возможностях для тех, кто задумывается о пополнении семьи, рассказывают эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Для женщин и мужчин репродуктивного возраста одновременно с прохождением профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, начиная с этого года, организуется проведение оценки их репродуктивного здоровья. Все необходимые осмотры и обследования граждане получают в рамках системы ОМС, т.е. бесплатно.



Ни для кого не секрет, что здоровье будущего малыша в большей степени зависит от состояния здоровья его матери, в то время как сама возможность зачатия напрямую связана с тем, насколько здоровы оба родителя. Именно поэтому диспансеризация репродуктивного здоровья взрослого населения в первую очередь направлена на выявление признаков заболеваний и состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и ее последующее течение, а также родов и послеродового периода.

1-й этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья включает в себя физикальные обследования, которые требуют минимального оснащения оборудованием, поэтому могут использоваться в любых условиях, что позволяет повысить охват населения такими мероприятиями. Первичное обследование позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики – инструментальной, лабораторной.

На 1-м этапе у женщин акушер-гинеколог проведет пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах, возьмет материал для микроскопического и цитологического исследований для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР (в возрасте 18-29 лет).



У мужчин входит осмотр врачом-урологом, а при его отсутствии – хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья.

Если будут обнаружены какие-то отклонения от нормы, направят на дальнейшие обследования, чтобы уточнить диагноз.

Что входит во 2-й этап диспансеризации? У женщин: УЗИ молочных желез и органов малого таза (в начале и в конце цикла), выявление инфекций мочеполовой сферы ПЦР-методом в возрастной группе от 30 до 49 лет. По результатам – повторный осмотр акушером-гинекологом.

У мужчин включает в себя спермограмму для оценки способности к зачатию и обнаружения урологических заболеваний, исследования для выявления инфекционных заболеваний органов малого таза, УЗИ предстательной железы и органов мошонки. В завершение – обязательный визит к урологу, а при отсутствии такого специалиста – к хирургу с профильной подготовкой.

Важно знать: отсутствие в поликлинике по месту вашего прикрепления возможности для оценки репродуктивного здоровья ни в коей мере не должно быть препятствием для ее проведения.

То есть при невозможности прохождения всех исследований в одной медицинской организации, в ней должны произвести забор материала, а потом направить его в иную медорганизацию, в том числе федеральную. А при отсутствии в поликлинике нужных специалистов, участвующих в диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья (акушер-гинеколог, уролог, должным образом подготовленный хирург), эта медорганизация должна привлечь нужных врачей (в том числе на основе выездных форм работы) и обязательно проинформировать граждан о дате и времени их приема.