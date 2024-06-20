"Сплошная химия вместо мяса": специалисты Роскачетсва назвали худший бренд куриного филе
- 19:01 20 июня
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- Служба новостей
В современное время потребители все чаще задумываются о составе продуктов, которые они покупают. Это особенно важно для мясной продукции, так как производители часто добавляют различные вещества и консерванты для увеличения срока хранения и улучшения внешнего вида товара, пишет progoroduhta.ru.
Недавнее исследование Роскачества проливает свет на эту проблему, выявив одного из худших производителей куриного филе. В исследовании филе цыпленка без кожи от бренда "Мираторг" заняло последнее место среди всех производителей куриного филе.
Положительные моменты:
- Отсутствие следов посторонних ДНК
- Отсутствие консервантов
- Соответствие пищевой ценности заявленным показателям
- Нормальная влажность
- Соответствие массы нетто указанной на упаковке
Негативные моменты:
- Обнаружены следы антибиотиков
- Найден хлороформ
- Продукт начал портиться
- Проблемы с органолептическими свойствами
- Нарушения в маркировке
Это филе вызывает неоднозначные мнения среди потребителей. Несмотря на некоторые плюсы, такие как отсутствие посторонних ДНК, консервантов и соответствие пищевой ценности, у данного продукта есть серьезные минусы.
Ключевой проблемой является наличие следов антибиотиков и хлороформа, что негативно влияет на качество и безопасность продукта. Также были выявлены проблемы с органолептическими свойствами и маркировкой, а в некоторых случаях фиксировалось ухудшение состояния товара.
Следовательно, филе от бренда "Мираторг" не рекомендуется как надежный и качественный выбор. Покупателям стоит рассмотреть продукцию других производителей, которые могут предложить более высокие стандарты безопасности и свежести.
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