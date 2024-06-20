"Сплошная химия вместо мяса": специалисты Роскачетсва назвали худший бренд куриного филе

В современное время потребители все чаще задумываются о составе продуктов, которые они покупают. Это особенно важно для мясной продукции, так как производители часто добавляют различные вещества и консерванты для увеличения срока хранения и улучшения внешнего вида товара, пишет progoroduhta.ru.

Недавнее исследование Роскачества проливает свет на эту проблему, выявив одного из худших производителей куриного филе. В исследовании филе цыпленка без кожи от бренда "Мираторг" заняло последнее место среди всех производителей куриного филе.