В Коми многодетные семьи и участники СВО могут получить деньги вместо земельного участка
- 14:45 14 июня
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- Инесса Богатая
На данном этапе специалисты еще не определились с той суммой, которую будут получать многодетные семьи и награжденные участники СВО, однако региональный комитет имущественных и земельных отношений предложил выдавать 300 тысяч рублей.
14 июня в Госсовете Коми рассмотрят несколько законопроектов, связанных с безвозмездным предоставлением земельных участков в собственность. Теперь предлагается ввести новую льготную категорию и выдавать землю военнослужащих, которые участвуют или участвовали в СВО, а также членам семей погибших бойцов специальной военной операции.
Спикер Госсовета Коми Сергей Усачев добавил, что получить земельный участок можно будет не только по месту прописки, но на и на всей территории Коми.
Помимо этого, в рамках этого закона у категории граждан будет возможность получить деньги вместо земли. Такая же возможность выбора появится и у многодетных семей. К слову, они уже давно имеют право на получение бесплатного земельного участка.