В Коми многодетные семьи и участники СВО могут получить деньги вместо земельного участка

На данном этапе специалисты еще не определились с той суммой, которую будут получать многодетные семьи и награжденные участники СВО, однако региональный комитет имущественных и земельных отношений предложил выдавать 300 тысяч рублей.

14 июня в Госсовете Коми рассмотрят несколько законопроектов, связанных с безвозмездным предоставлением земельных участков в собственность. Теперь предлагается ввести новую льготную категорию и выдавать землю военнослужащих, которые участвуют или участвовали в СВО, а также членам семей погибших бойцов специальной военной операции.